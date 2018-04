Nestlé : Oddo confirme son conseil avant le CA trimestriel

16/04/2018 | 10:29

Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 85 CHF avant l'annonce des chiffres de ventes trimestriels. ' La valeur de sa participation dans L'Oréal et son programme de rachat d'actions participent à cette opinion positive dans un secteur qui peine à retrouver de la croissance notamment dans les pays matures ' explique Oddo.



Nestlé va publier son chiffre d'affaires du 1er trimestre le 19 avril avant marché. Oddo table sur une croissance organique faible de +2.3% pour un CA de 21,27MdCHF en hausse de +1.4%. ' Nous sommes légèrement en dessous du consensus qui vise une croissance organique de +2.6% avec un effet prix de +0.5% ' indique Oddo. Leurs prévisions annuelles sont réduites de près de -1% en raison de l'évolution du change et des retraitements liés aux normes IFRS (15 et 16).



' Le CA T1 est attendu peu dynamique, soutenu par les volumes, ce qui contraste avec la croissance attendue de Danone (+4.6%e lfl). Ce dernier profite d'une meilleure dynamique des ventes de laits infantiles en Chine (20% du CA Nutrition infantile) ' rajoute Oddo dans son étude du jour.



' Néanmoins, le pays reste délicat en termes de régulation et de droits de douane, ce qui suggère une certaine vigilance sur la pérennité des activités sur ce marché. À la différence de Nestlé, Danone importe la totalité de ses produits vendus en Chine. Nestlé reste notre titre préféré sur le secteur ' explique le bureau d'analyses.



