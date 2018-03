Nestlé parmi les candidats probables pour Horlicks (GSK)-sources

par Pamela Barbaglia, Martinne Geller et Ben Hirschler

LONDRES/NEW YORK, 27 mars (Reuters) - Les géants de l'agroalimentaire Nestlé, Kraft Heinz et Unilever devraient soumettre une offre à GlaxoSmithKline pour Horlicks, son activité de produits nutritifs, dont la vente pourrait dépasser les 4 milliards de dollars (3,23 milliards d'euros), ont dit des sources proches du dossier.

GSK a entrepris une réflexion stratégique sur Horlicks, une marque de lait malté populaire en Inde, et d'autres produits de moindre taille après avoir annoncé mardi le rachat à Novartis de la participation de ce dernier dans leur coentreprise de santé grand public pour 13 milliards de dollars.

Le principal actif de GSK dans cette activité de produits nutritifs est sa participation de 72,5% dans Horlicks. Les sources estiment la valeur de cette participation à 3,1 milliards de dollars aux prix actuels du marché mais elles ajoutent que GSK exigera une prime en cas de vente.

La valeur de l'ensemble des activités de cette branche, également présente au Nigeria et au Bangladesh, pourrait dépasser 4 milliards de dollars, d'après ces sources.

Nestlé a déjà fait part à plusieurs reprises en privé à GSK de son intérêt pour Horlicks, ont dit les sources.

Le groupe suisse, numéro un mondial des aliments conditionnés, possède déjà la marque de lait Milo mais sans être un gros vendeur en Inde.

Nestlé, Unilever et Kraft Heinz ont refusé de s'exprimer sur le sujet.

Associated British Foods, qui possède la marque Ovaltine, pourrait aussi s'intéresser à Horlicks pour se développer sur un grand marché émergent, ont dit les sources, même si la taille de cet actif pourrait être un frein.

Un porte-parole d'ABF a refusé de commenter.

Nestlé et Unilever pourraient tenter d'acheter Horlicks via leurs filiales respectives en Inde, Nestlé India et Hindustan Unilever.

D'après l'une des sources, Coca-Cola, PepsiCo , Suntory, Mondelez et JAB pourraient aussi figurer parmi les candidats potentiels pour Horlicks. (Bertrand Boucey pour le service français)