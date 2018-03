Bourse de Paris : Net rebond des embauches dans le privé en février en France

Sur les trois mois à fin février, elles progressent de 0,8% alors que leur hausse sur un an est de 7%.

L'évolution du mois de janvier avait été annoncée à -2,3% en première estimation.

La hausse de février tient aux CDI (+3,7%) comme aux CDD de plus d'un mois (+3,4%). Sur un an, les embauches en CDI bondissent de 15,3% alors que celles en CDD sont quasi stables (+0,2%).

Dans le seul secteur industriel, les déclarations d'embauche de plus d'un mois ont augmenté de 5,7% en février. Elles progressent de 3,0% sur trois mois et de 12,5% sur un an.

(Yann Le Guernigou, édité par Yves Clarisse)