Netanyahu accuse l'Iran d'avoir menti sur ses intentions nucléaires

Sans Israël avec sa volonté génocidaire envers les Palestiniens, le Monde serait plus calme ! Que le vrai peuple d’Israël se réveille et revienne en Paix avec le monde. Sinon Israël se condamne par lui-même dans un proche avenir ! Au sein de la société Israélienne, les discordances sont tellement importantes et vont croître ...