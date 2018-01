Netflix fait mieux que prévu, la capitalisation dépasse $100 mds

(Actualisé avec précisions)

Netflix a enregistré au quatrième trimestre une croissance du nombre de ses abonnés internationaux plus forte que prévu, profitant notamment de la diffusion ses productions originales comme "The Crown" et "Stranger Things".

Le titre, qui a fini en hausse de 3,23% en Bourse de New York, prenait 7,8% dans les échanges d'après-Bourse, affichant une capitalisation boursière record de plus de 100 milliards de dollars (88,10 milliards d'euros).

Le groupe américain de vidéo sur internet a séduit 6,36 millions d'abonnés sur ses marchés internationaux, contre 5,1 millions anticipés par les analystes selon le cabinet FacSet.