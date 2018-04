NetworkNewsWire annonce une publication sur une technologie innovante de délivrance de cannabis et nicotine

NEW YORK, le 27 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire - NetworkNewsWire (« NNW »), une société d'édition et d'information financière aux multiples facettes, annonce la publication d'un éditorial qui présente Lexaria Bioscience Corp. (CSE : LXX) (OTCQX : LXRP), un client de NNW axé sur le développement et la concession sous licence de sa technologie propriétaire pour une amélioration du goût, de la rapidité et de la délivrance de composés bioactifs, notamment les cannabinoïdes et la nicotine.



La technologie de délivrance brevetée de Lexaria, DehydraTECH, se présente comme un niveau supplémentaire adapté à un éventail polyvalent d'applications commerciales, permettant une alternative potentiellement plus saine à la cigarette ou à la pratique du vapotage pour les consommateurs de cannabis et de nicotine. Avec plus de 35 brevets en instance dans plus de 40 pays, Lexaria est la seule entreprise au monde détentrice d'un brevet aux États-Unis et en Australie pour une meilleure délivrance (par voie orale ou par ingestion) de tous les cannabinoïdes non psychotropes. En outre un brevet a déjà été délivré pour la technologie de Lexaria aux États-Unis pour la délivrance de nicotine.

À propos de Lexaria Bioscience Corp.

Lexaria Bioscience Corp. a développé et concédé sous licence, sa technologie de délivrance disruptive qui favorise des méthodes d'ingestion plus saines, une diminution générale des doses et une plus grande efficacité des molécules lipophiles actives. Lexaria possède de nombreux brevets en instance dans une quarantaine de pays à travers le monde et des brevets déjà octroyés aux États-Unis et en Australie pour l'utilisation de sa technologie de délivrance DehydraTECH(TM). Cette technologie de Lexaria offre une augmentation des taux d'absorption intestinale, une délivrance plus rapide dans le système sanguin et des avantages importants en termes de masquage du goût, pour l'administration par voie orale de molécules bioactives, notamment les cannabinoïdes, les vitamines, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), la nicotine et d'autres molécules. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.lexariabioscience.com.

À propos de NetworkNewsWire

NetworkNewsWire (NNW) est une société de distribution de contenu et d'informations financières qui fournit (1) l'accès à un réseau de services filaires via NetworkWire pour atteindre toutes les cibles en termes de marchés, secteurs d'activité et groupes démographiques de la façon la plus efficace possible, (2) la syndication d'articles et d'éditoriaux vers plus de 5 000 points de presse, (3) des services de communiqués de presse améliorés afin d'avoir un impact maximal, (4) de la distribution de médias sociaux via le réseau Investor Brand Network (IBN) à près de 2 millions d'abonnés, (5) un éventail complet de solutions de communication d'entreprise et (6) une solution complète de couverture de l'actualité avec NNW Prime. En tant qu'entreprise multifacette dotée d'une vaste équipe de journalistes et d'auteurs qui collaborent, NNW est idéalement positionnée pour servir au mieux les entreprises privées et publiques qui souhaitent toucher un large public d'investisseurs, de consommateurs, de journalistes et le grand public. En éliminant la surcharge d'informations actuellement disponibles sur le marché, NNW apporte à ses clients une visibilité, une reconnaissance et une notoriété de marque inégalées. NNW intervient là où actualité, contenu et informations convergent. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.NetworkNewsWire.com.

