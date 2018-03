Nombreux recrutements chez Mind7 Consulting : 40 postes ouverts

Mind7 Consulting intensifie ses recrutements en 2018. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du fort développement de la société qui a réalisé plus de 60 % de croissance sur son dernier exercice.

Générant un chiffre d'affaires de 3,2 millions euros en 2017 (dont 15 % à l'international) et réunissant plus de 50 collaborateurs, Mind7 Consulting bénéficie d'un positionnement unique sur les marchés de la maîtrise des processus et de l'exploitation de l'information. Cette caractéristique lui permet d'accompagner efficacement de nombreux clients dans leur transformation digitale.

Andrea ZERIAL, Président de Mind7 Consulting « En moins de six ans, nous avons réussi à valider notre stratégie de croissance et à créer un modèle de développement vertueux pour nos clients, partenaires et collaborateurs. Nous comptons poursuivre ses investissements à long terme pour renforcer cette qualité de service et accentuer notre avantage concurrentiel. Notre campagne de recrutement 2018 s'inscrit dans cette dynamique. »

Quelques postes ouverts chez Mind7 Consulting :

- Développeur Java souhaitant évoluer vers du Big Data

- Consultant Data seach

- Scrum Master

- Consultant Fonctionnel

- Chef de projet

Les postes proposés sont disponibles sur : https://www.mind7.fr/fr/carrieres/

