Nomination de Laurent Fourtune, Directeur des Opérations d’Eurotunnel

Laurent Fourtune est nommé Directeur des Opérations du Lien Fixe à compter du 12 mars 2018. Il rapportera à François Gauthey, Directeur général délégué. Michel Boudoussier est nommé au niveau du Groupe Directeur général adjoint, Corporate.

Normalien (ENS Ulm et Ohio State University), ingénieur des Ponts et Chaussées, Laurent Fourtune, 48 ans, est un industriel des infrastructures de transport et de leur exploitation. Il a rejoint en 1997 la DDE de la Seine Saint-Denis pour construire les couvertures des autoroutes A1 et A86. En 2001, il intègre le cabinet de Jean-Claude Gayssot comme Conseiller Technique, et y pilote notamment le dossier de la réouverture du Tunnel du Mont Blanc aux poids lourds. Il rejoint Ile-de-France Mobilités (anciennement STIF) en 2002 comme directeur des projets d’investissement où il porte entre autres le dossier de la refonte du RER B et le développement de 70 kilomètres de tramways. En 2008 il devient Directeur d’offre chez Vinci puis rejoint en 2010 le département ingénierie de la RATP comme Directeur Délégué. Il était depuis 2012 Directeur Maîtrise d’Ouvrage et Projets de la RATP et membre du Comité de Direction.

