Nominations et renouvellements de mandats au sein du Conseil d’administration d’Arkema

Sur proposition du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, le Conseil d'administration d’Arkema (Paris:AKE), réuni le 21 février 2018, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société, qui se tiendra le 18 mai 2018 :

la nomination, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre ans, de Mme Marie-Ange Debon

Mme Marie-Ange Debon est Directeur général adjoint du groupe Suez en charge de la division International (Eau et propreté, hors Europe) et membre du comité de direction depuis 2013.

Sa nomination permettra au Conseil d’administration de bénéficier de son expérience de dirigeant de haut niveau dans l’administration et dans le secteur privé et de sa grande expérience comptable et financière acquise tout au long de sa carrière. Ses responsabilités actuelles à l’international et dans le domaine de l’eau seront en outre autant d’atouts pour sa contribution aux travaux du Conseil d’administration.

En application des critères retenus par la Société qui sont conformes au Code AFEP-MEDEF, Mme Marie-Ange Debon aura la qualité d’administrateur indépendant.

Sous réserve de sa nomination par l’assemblée générale, le Conseil d’administration a décidé de nommer Mme Marie-Ange Debon, membre du Comité d’audit et des comptes.

Née en 1965, Mme Marie-Ange Debon est diplômée de l’École des hautes études commerciales (HEC) et de l’École nationale de l’administration (ENA), et titulaire d’une maîtrise de droit.

Avant de rejoindre Suez Environnement en 2008, Mme Marie-Ange Debon a occupé plusieurs postes dans l’administration et le secteur privé : Auditeur puis Conseiller référendaire à la Cour des Comptes de 1990 à 1994 puis Directrice générale adjointe de France 3 de 1994 à 1998. Elle intègre le groupe Thomson en 1998 au poste de Directeur financier adjoint, puis à compter de juillet 2003 de Secrétaire Général, membre du comité exécutif. En 2008, elle rejoint Suez Environnement en tant que Secrétaire Général responsable du juridique et de l’audit et prend également, en 2009, la responsabilité des projets Eau et Propreté, des systèmes d’information, des risques / investissements, des assurances et des achats. Elle a également été membre du Collège de l’Autorité des marchés financiers de 2008 à 2014 et Présidente de la Commission Droit de l’Entreprise du MEDEF de 2009 à 2013.

Mme Marie-Ange Debon est par ailleurs administrateur indépendant au sein du Conseil d’administration de Technip et président de son Comité d’audit.

la nomination, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre ans, de M. Alexandre de Juniac

M. Alexandre de Juniac est Directeur général de l’Association internationale du transport aérien (IATA) depuis le 1er septembre 2016.

Sa nomination permettra au Conseil d’administration de bénéficier pleinement de son expérience de dirigeant de haut niveau dans plusieurs secteurs de l’industrie, de Président-directeur général d’un grand groupe coté, et de directeur général d’une organisation mondiale aux enjeux importants et diversifiés.

En application des critères retenus par la Société qui sont conformes au Code AFEP-MEDEF, M. Alexandre de Juniac aura la qualité d’administrateur indépendant.

Sous réserve de sa nomination par l’assemblée générale, le Conseil d’administration a décidé de nommer

M. Alexandre de Juniac, membre du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance.

Né en 1962, M. Alexandre de Juniac est diplômé de l’École polytechnique de Paris et de l’École nationale de l’administration (ENA).

M. Alexandre de Juniac a commencé sa carrière au Conseil d’État de 1988 à 1993 où il a été successivement auditeur, Maître des requêtes puis Secrétaire général adjoint. De 1993 à 1995, il est conseiller technique puis directeur adjoint du cabinet de M. Nicolas Sarkozy, Ministre du Budget. En 1995, il rejoint le groupe Thomson SA (devenu Thalès) comme directeur du plan et du développement. En 1997, il est nommé directeur commercial de Thalès Avionics, puis Secrétaire général de Thalès (1999-2004), Directeur général adjoint de Thalès Air Systems (2004-2008) et Directeur général pour l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique Latine en mai 2008. De juin 2009 à septembre 2011, il est directeur de cabinet de Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi. De 2011 à 2013, il est Président-directeur général d’Air France puis, jusqu’en juillet 2016, Président-directeur général d’Air France-KLM. M. Alexandre de Juniac a par ailleurs été membre du Conseil de surveillance de Vivendi entre 2013 et 2017.

le renouvellement pour une durée de quatre ans du mandat d’administrateur du Fonds Stratégique de Participations dont le représentant permanent est Mme Isabelle Boccon-Gibod, membre du Comité d’audit et des comptes

Ce renouvellement permettra au Conseil d’administration de continuer à bénéficier de la présence d’un actionnaire de référence qui soutient pleinement la stratégie mise en œuvre par Arkema ainsi que de l’expérience de dirigeant de haut niveau dans l’industrie de Mme Isabelle Boccon-Gibod et de sa connaissance d’Arkema et de ses enjeux prioritaires développée depuis plusieurs années.

Les éléments biographiques du Fonds Stratégique de Participations et de Mme Isabelle Boccon-Gibod figurent dans le document de référence 2016.

Le Conseil d’administration a par ailleurs décidé de soutenir la candidature de M. Jean-Marc Bertrand, membre du Conseil de surveillance du FCPE Arkema Actionnariat France, au poste d’administrateur représentant les salariés actionnaires.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie.

