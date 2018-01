Nordea AM voit les premiers vents contraires se lever sur les marchés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

"Pour l’instant, le degré de resserrement monétaire n’est pas suffisant pour fragiliser la croissance mondiale et interrompre le rallye sur les actifs risqués. Pour autant, plus tard en 2018, il est probable que ni l’économie, ni les marchés, ne pourront continuer à défier les lois de la gravité". C'est ainsi que Witold Bahrke, stratégiste chez Nordea Asset Management, résume sa vision des marchés financiers pour cette année après "l'excellent millésime" 2017.Alors que la Fed est en train de mettre un terme à sa plus grande expérimentation dans l'histoire monétaire récente, des vents contraires sont en train de se lever, avertit le stratégiste de Nordea AM. Il voit un premier signal d'alarme dans l'aplatissement très net de la courbe des taux américaine en 2017; un développement à suivre de prêt en 2018. Le résultat sera une plus grande volatilité alors que le cycle du crédit américain est en train de changer de direction. Les rendements attendus sur les classes d'actifs traditionnelles devraient être inférieurs à ceux enregistrés en 2017.Enfin, il faut prendre garde au pic que pourraient atteindre les actions au second semestre 2018, met en garde Witold Bahrke."Un retournement des marchés exige habituellement deux conditions: une inversion de la courbe des taux et une contraction extrême des spreads de crédit", rappelle-t-il.