Nouveau rassemblement de Palestiniens dans la bande de Gaza

(Précisions, citations, bilan actualisé)

GAZA, 31 mars (Reuters) - Des dizaines de jeunes Palestiniens se sont à nouveau réunis samedi près de la clôture séparant l'enclave de Gaza de l'Etat d'Israël, au lendemain de la mort de 15 manifestants tués par l'armée israélienne lors d'un grand rassemblement.

Dans le sud de la bande de Gaza, des soldats israéliens ont effectué des tirs de sommation en direction d'une foule de jeunes gens dont certains brûlaient des pneus, a-t-on appris auprès d'habitants.

Selon des responsables des services de secours, 13 personnes ont été blessées. Un porte-parole de l'armée israélienne a dit vérifier ces informations.

La manifestation de vendredi marquait le début d'un vaste mouvement de protestation palestinien qui doit s'étaler sur six semaines, avec l'érection de villages de tentes en cinq emplacements le long de la frontière, et qui vise à obtenir le droit pour les réfugiés palestiniens de rentrer en Israël.

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a annoncé que ce samedi serait un jour de deuil et a appelé à une journée de grève en Cisjordanie.

Dans la bande de Gaza, des milliers de personnes ont assisté aux obsèques des victimes de la veille.

L'enclave est contrôlée par le Hamas depuis 2007. Israël s'en est retiré en 2005 mais continue de contrôler étroitement ses frontières terrestres et maritimes.

Le mouvement de protestation lancé vendredi doit prendre fin le 15 mai, jour que les Palestiniens appellent la "Nakba" ou "catastrophe", marquant le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948.

"Le message des Palestiniens est clair", a déclaré Nabil Abou Rdainah, porte-parole de Mahmoud Abbas. "La terre palestinienne appartiendra toujours à ses propriétaires légitimes et l'occupation doit cesser."

Le général Ronen Manelis, porte-parole de l'armée israélienne, a accusé le Hamas de se servir des manifestations pour lancer des attaques contre Israël et enflammer la région. Il a jugé probable que des violences se poursuivront jusqu'au 15 mai.

"Nous ne laisserons pas cela se transformer en zone où chacun se renvoie la balle, où ils commettent un acte terroriste et où nous répondons par des actions de rétorsion. Si cela continue, nous n'aurons pas d'autre choix que d'intervenir à l'intérieur de la bande de Gaza", a averti l'officier lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Les autorités de santé de la bande de Gaza avaient annoncé vendredi soir la mort de 16 manifestants mais elles ont revu samedi ce bilan en baisse, à 15 morts.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a demandé vendredi une enquête indépendante et transparente sur le déroulement du premier jour de manifestation. (Nidal al-Mughrabi et Maayan Lubell, Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)