Nouveaux recrutements pour Altavia Aura et JETPULP

Suite à leur récent rapprochement, Altavia Aura et JETPULP annoncent l'ouverture de cinquante postes en 2018 pour soutenir leur croissance et accompagner au mieux leurs clients. Les opportunités sont proposées sur les sites de Lyon et de Saint-Étienne.

Depuis septembre, Altavia Aura a renforcé son domaine d'expertise en se rapprochant de JETPULP, agence digitale lyonnaise, spécialiste en e-business. Aujourd'hui, les deux agences réalisent un chiffre d'affaires de plus de 51 millions d'euros et capitalisent sur leurs 130 talents pour proposer sur leurs territoires une offre unique à leurs clients. Couvrant l'ensemble de la chaîne de l'activation commerciale, du conseil stratégique à l'idée créative, Altavia Aura et JETPULP sont en capacité de déployer des dispositifs omnicanaux optimisés et efficients.

Fortes de ce solide positionnement, les deux agences ont décidé d'investir des ressources importantes en 2018 pour étoffer leurs équipes d'experts, notamment sur la branche conseil qui est un réel levier de croissance pour Altavia Aura et JETPULP. Rejoindre Altavia Aura et JETPULP permet de vivre une expérience passionnante et de travailler au sein d'équipes d'experts reconnues pour leur savoir-faire et réalisations. De plus, les deux agences offrent à leurs collaborateurs la possibilité d'évoluer dans une structure agile prônant l'esprit d'initiative et la transversalité. Cette approche différenciatrice permet de travailler sur des projets à très forte valeur ajoutée et de développer en continu ses compétences en intégrant régulièrement de nouvelles expertises techniques et métiers.

Quelques postes ouverts en 2018 :

Chez JETPULP :

-Responsable du Business Développement

-Consultant stratégie digitale

-Développeurs Back end

-Développeurs Front End

-Consultant SEO

-Expert technique SEO

-Data analyst

Chez Altavia Aura :

-Responsable du Business Développement

-Consultant

-Planneur stratégique

-Responsable clientèle

-Chef de publicité

-Chef de fabrication Print

-Directeur artistique

Luc Romano et Pierre Artru précisent « Cette annonce est une nouvelle étape dans notre rapprochement. Nous allons recruter sur les douze prochains mois des collaborateurs qui souhaitent nous accompagner dans notre nouveau plan de croissance. En nous rejoignant, nos futures recrues pourront déployer des dispositifs omnicanaux optimisés et performants. Nous recherchons avant tout des collaborateurs qui désirent s'investir à long terme à nos côtés. »

