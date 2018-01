Nouvelle baisse des défaillances d'entreprises à la fin octobre - Banque de France

PARIS (AFP) --Le nombre de défaillances d'entreprises a baissé de 7,4% sur les douze mois achevés fin octobre, a annoncé lundi la Banque de France dans un communiqué.

Au total, 54.818 entreprises ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, ont été placées en redressement judiciaire ou mises en liquidation sur cette période, contre 59.198 un an auparavant.

La banque centrale, sur la base de données encore provisoires, anticipe par ailleurs une baisse des défaillances de 7,8% à fin novembre.

Dans le détail, les défaillances cumulées ont reculé de 13,5% dans la construction et de 15,1% dans les activités immobilières. Elles ont baissé de 8,1% dans l'hébergement et la restauration et de 8,8% dans les conseils et services aux entreprises.

Par ailleurs, la hausse des défaillances dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche a ralenti (+4,2% à fin octobre contre 7,8% à fin septembre), de même que dans les transports et l'entreposage (+2,4% contre +4,5%).

Par taille d'entreprise, les défaillances ont reculé pour l'ensemble des PME de 7,4% mais augmenté sur le segment des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises, avec 16 défaillances de plus sur un an.

