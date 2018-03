Nouvelle campagne de recrutement pour delaware France en 2018

delaware France recrute plus de 80 nouveaux collaborateurs en 2018 pour étoffer ses différentes équipes. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'évolution de son panel d'offres et de sa forte croissance sur son dernier exercice.

Créée fin 2009, delaware France rassemble plus de 300 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 44M€ en 2017. La société accompagne plusieurs dizaines de grands comptes et ETI, notamment sur les secteurs du Retail, de l'industrie, de la chimie et du service, en leur permettant d'optimiser leurs processus de gestion et en les accompagnant dans leur transformation, grâce à son excellence opérationnelle, son expérience client et sa vision en affaires.

Didier Galland, Directeur associé chez delaware France « delaware France bénéficie d'une place à part sur le marché, qui s'explique par ses nombreuses qualités qui permettent à ses collaborateurs d'évoluer dans un cadre favorisant l'innovation, la bienveillance et l'acquisition continue de nouvelles compétences. Ces éléments constitutifs de notre ADN, nous permettent de bénéficier de l'une des marques employeurs les plus stimulantes et de conjuguer croissance et bien-être de nos collaborateurs. »

Listes non exhaustive des postes ouverts en 2018 au sein des agences de Paris, Lyon, Lille et Nantes :

-des consultants seniors SAP BW + BI + BO + BODS + HANA

-des consultants experts SAP logistique : SD, MM, PP, PM, QM, WM ..

-des consultants experts SAP FI / CO - CO / PS .

-des consultants SAP BPC / CAR

-des profils Technico-fonctionnels SAP, expertise TMA (automotive)

-des chefs de projets techniques SAP

-des consultants SAP Douane, transport logistique, GTS

-un Responsable de projets d'intégration digitale

-des consultants Opentext, VIM, XECM

-des consultants / développeurs Java, Java Script, Java J2E

-des consultants Hybris

Pour postuler chez delaware Consulting France, rendez-vous sur : https://www.delaware.pro/fr-FR/Discover-our-Jobs

Adresse mail : Aurelie.Legeay@delaware.pro

Numéro de téléphone pour contact : +33 4 72 83 41 41