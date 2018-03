Novitchok, famille d'agents innervants surpuissants

AMSTERDAM, 12 mars (Reuters) - La Première ministre britannique Theresa May a déclaré lundi qu'il était "hautement probable" que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars dernier dans le sud de l'Angleterre.

Dans une allocution devant la Chambre des communes, elle a déclaré que Skripal et sa fille avaient été agressés au moyen d'un agent neurotoxique de la famille dite "Novitchok", l'une des armes chimiques les plus mortelles jamais développées.

Voici quelques éléments sur cette arme chimique:

* Développée par l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980, Novitchok ("nouveau venu") désigne une famille d'agents innervants hautement toxiques dont la composition chimique diffère légèrement de l'agent VX et du gaz sarin, deux poisons plus répandus.

* Les agents de la famille Novitchok sont considérés comme cinq à dix fois plus létaux que les autres, même s'il n'en existe aucun usage connu. Moscou n'aurait jamais déclaré le Novitchok ou ses ingrédients auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), basée à La Haye, qui supervise un traité interdisant l'usage des armes chimiques.

* Cette quatrième génération de gaz toxique aurait été fabriquée à l'aide de produits agrochimiques afin que leur production soit plus facile à dissimuler, selon l'experte américaine en armes chimiques Amy Smithson.

* Des publications à propos du développement de Novitchok sont apparues dans les années 1990, conduisant les Etats-Unis à soupçonner l'ancienne URSS d'avoir mené un programme secret d'armes chimiques et ne pas avoir déclaré l'ensemble de son arsenal quand elle a rejoint l'OIAC.

* La Russie a achevé l'an dernier la destruction de son arsenal chimique déclaré à l'OIAC. Les Etats-Unis déclarent être dans la dernière phase de la destruction de leur propre stock.

* Selon un rapport publié en 2014 par le Nuclear Threat Initiative, organisation basée aux Etats-Unis qui travaille à la réduction des armes de destruction massive, la Russie aurait eu en sa possession plusieurs milliers de tonnes d'agents Novitchok et de leurs précurseurs.

* L'agent Novitchok provoque un ralentissement du rythme cardiaque et l'obstruction des voies respiratoires jusqu'à la mort par asphyxie, déclare le professeur Gary Stephens, expert en pharmacologie à l'université de Reading en Angleterre.

"L'une des principales raisons pour lesquelles ces agents sont développés est que leurs ingrédients ne sont pas sur une liste prohibée", ajoute-t-il. (Anthony Deutsch Jean-Stéphane Brosse pour le service français)