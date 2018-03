Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ofi AM, via le fonds "Esprit Pierre" qu'il gère, a acquis un portefeuille de locaux d’activités d’un montant de 13 millions d'euros dans le cadre d’un Club Deal. Ce premier portefeuille est composé de 6 bâtiments neufs qui représentent près de 10 000 mètres carrés situés en Ile-de-France. Ils constituent les premières tranches de quatre parcs d’activités situés à Pierrefitte-sur-Seine (Parc Spirit Séverine), Bois d’Arcy (Parc Spirit Méliès III), Bussy-Saint-Georges (Parc Spirit Graham Bell) et Villebon-sur-Yvette (Parc Spirit de l’Atlantique).Ces actifs ont été développés par Spirit Entreprises, structure de promotion en immobilier d'entreprise du groupe Spirit. Les surfaces sont déjà louées à 93 %, auprès de 11 locataires de qualité pour une période ferme moyenne de quatre ans.