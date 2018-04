OMERS Infrastructure consent à la vente d'Airports Worldwide à Vinci Airports

TORONTO, le 21 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - OMERS Infrastructure, gestionnaire d'investissement en infrastructures d'OMERS - le régime de retraite à prestations déterminées des employés municipaux de la province de l'Ontario, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour vendre ses intérêts dans Airports Worldwide (« AWW») à Vinci Airports.



Actif sur deux continents, AWW est un portefeuille d'actifs aéroportuaires et de contrats de gestion situés aux États-Unis, au Costa Rica, en Irlande du Nord et en Suède.

« OMERS a investi pour la première fois dans AWW en 2009. Depuis, nous avons concentré nos efforts sur le positionnement de l'actif pour un succès à long terme, et nous sommes très fiers de la valeur que nous avons créée grâce à cet investissement pour les membres d'OMERS. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe d'AWW et à Vinci, pendant que la société franchit une nouvelle étape dans son évolution », commente Ralph Berg, Vice-président exécutif et Responsable international d'Infrastructure d'OMERS Private Markets.

« OMERS a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de gestion du groupe pour développer le portefeuille, optimiser le rendement et établir de solides relations avec les compagnies aériennes partenaires et d'autres parties concernées. Nous sommes reconnaissants envers la direction d'AWW pour ses efforts et lui souhaitons un succès continu », a ajouté Juan Camargo, Directeur d'OMERS Infrastructure.

La transaction devrait être conclue plus tard cette année. D'autres informations financières ne seront pas divulguées.

O'Melveny a été conseiller juridique d'OMERS ; Citi a été conseiller financier d'OMERS.

À propos d'Airports Worldwide

Le portefeuille d'AWW comprend des opérations dans 12 aéroports situés aux États-Unis, au Costa Rica, en Irlande du Nord et en Suède. Les intérêts d'AWW comprennent des contrats de gestion à long terme ou des contrats de concession à l'aéroport international Orlando-Sanford en Floride et les deux principaux aéroports du Costa Rica, l'aéroport international Juan Santamaria (San José) et l'aéroport international Daniel Oduber Quiros (Liberia). AWW possède également des aéroports en pleine propriété à l'aéroport international de Belfast en Irlande du Nord, et la majorité des intérêts dans l'aéroport de Stockholm Skavsta.

En outre, AWW fournit des services sous contrat de gestion dans sept aéroports américains, dont l'aéroport international Hollywood Burbank et l'aéroport international d'Ontario (Californie), l'aéroport international d'Atlantic City (New Jersey), l'aéroport international de Raleigh Durham (Caroline du Nord), l'aéroport Macon et l'aéroport régional Middle Georgia (Géorgie) et l'International Terminal, y compris les halls E et F, à l'aéroport international Hartsfield Jackson d'Atlanta (Géorgie).

À propos d'OMERS

OMERS Private Markets (OMERS Infrastructure et OMERS Private Equity) investit à l'échelle mondiale dans des actifs d'infrastructure et de capital-investissement pour le compte d'OMERS, le régime de retraite à prestations déterminées des employés municipaux de l'Ontario. Les investissements visent à obtenir des rendements stables pour aider à offrir des régimes de retraite solides et durables aux membres d'OMERS. Le portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure à grande échelle d'OMERS Private Markets affiche une stabilité et de solides flux de trésorerie dans des secteurs comme l'énergie, les transports et les services réglementés par le gouvernement. OMERS a des employés à Toronto et dans d'autres grandes villes en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et en Australie. OMERS est l'une des plus importantes caisses de retraite à prestations déterminées du Canada, avec un actif net de plus de 95 milliards de dollars canadiens. Consulter www.omersprivatemarkets.com pour de plus amples informations.

Contact :

OMERS :

Neil Hrab, Directeur des communications extérieures et relations avec les médias

nhrab@omers.com

+1 416.369.2418

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: OMERS via Globenewswire