ONXEO débute une étude de phase I d'AsiDNA dans les tumeurs solides avancées

Onxeo a démarré l'étude clinique de phase 1 DRIIV (DNA Repair Inhibitor administered IntraVenously) avec AsiDNA, son inhibiteur " first-in-class " de la réparation de l'ADN tumoral. Cette étude est destinée à évaluer la tolérance d'AsiDNA et la dose clinique optimale ainsi qu'à déterminer sa dose active au niveau tumoral, chez des patients atteints d'un cancer solide avancé. Le premier patient de cette étude a été recruté et mis sous traitement avec AsiDNA.AsiDNA présente un mécanisme d'action unique et innovant qui vise à inhiber la réparation de dommages de l'ADN tumoral par un procédé de leurre, en activant les enzymes intervenant dans la signalisation et la réparation des lésions de l'ADN tumoral et en les captant, les rendant ainsi incapables de réparer les dommages tumoraux, ce qui mène à la mort mitotique de la cellule.L'étude DRIIV est menée dans trois centres parmi les plus prestigieux en France et en Belgique et des premiers résultats intermédiaires sont attendus au second semestre 2018.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.