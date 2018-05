OPÉRATION FINANCIÈRE : LA 1ÈRE ÉMISSION DE MINIBONS PAR UNE ENTREPRISE...

L'opération de minibons de la société Air Marine, experte en acquisition et exploitation de données par avions et drones, menée en collaboration avec la plateforme de financement participatif HAPPY CAPITAL a remporté en 3 mois un franc succès. Cette nouvelle forme d'investissement permet aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers de valoriser leur épargne en finançant des entreprises, une variante du bon de caisse identifié sur les plateformes de financement participatif. Une levée de fonds qui permettra de financer, notamment, l'ambitieux projet PELICAN, de livraison par drones en ville.

Une trentaine d'investisseurs ont investi chacun à minima 1000 €

Le 3 février dernier AIR MARINE avait lancé une campagne d'émission de minibons d'une durée de 3 mois pour un montant de 250 000 €. Cette levée de fonds via minibons a été finalisée le 3 mai dernier. 70% de l'objectif ont déjà été atteints grâce à une trentaine d'investisseurs ayant, en moyenne, investi plus de 1000€ chacun. Les premiers remboursements des intérêts et du capital auront lieu d'ici 3 mois conformément au contrat d'émission.

«Ce pari de faire appel à une méthode de financement encore inédite pour une entreprise cotée en Bourse fait intégralement partie de l'ADN Air Marine qui a fait de l'innovation son fer de lance. Dès 2013, nous nous positionnions sur le marché des drones ; nous avons été le 1er opérateur d'avions et de drones à avoir obtenu la certification ISO 9001 en 2014 ; et aujourd'hui Air Marine est le seul opérateur aérien à bénéficier de cette double compétence aéronautique - drone et avion. Fidèles à cet ADN et à notre ambition, c'est naturellement que nous avons choisi d'innover dans la recherche de moyens financiers pour assurer notre développement. Nous étions donc les premiers en France à opter pour un nouveau mode de financement via les MINIBONS, titres de prêts destinés à faciliter les opérations de financement participatif. Et pour ce succès, nous tenons à remercier l'ensemble des investisseurs qui ont su percevoir et s'identifier à l'ADN Air Marine et faire confiance aux projets novateurs portés par l'entreprise et la plateforme Happy Capital. ».

Gilles OLICHON - P.D.G. d'AIR MARINE

Des investissements humains et matériels

AIR MARINE croit en l'avenir des drones et s'appuie sur sa culture aéronautique pour choisir le meilleur des avions ou des drones afin d'offrir à ses clients l'outil le plus performant au meilleur prix.

Des ingénieurs embauchés dans le cadre du développement du projet Pélican.

Le projet PELICAN financé par la région Nouvelle Aquitaine réunit les partenaires Cdiscount, Relais Colis, Thales, Serma, Onera, IMS pour développer le drone de livraison de colis qui servira les citadins au quotidien dans quelques années. La croissance externe réalisée avec la société ALERION et plusieurs entreprises technologiques renforce le savoir-faire d'AIR MARINE. La levée de fond permettra à l'entreprise d'embaucher des ingénieurs pour travailler sur ce projet Pélican.

Des investissements dans les avions et drones pour booster la croissance organique.

Au demeurant, AIR MARINE accélère sa croissance sur ses métiers historiques et investit en 2018 dans 2 nouveaux avions et 4 drones grâce aux investisseurs de sa campagne « minibons ».

Contacts presse :

Laurie LEUNG / Pauline CALVANO

05 64 10 00 95 - pauline.c@oxygen-rp.com