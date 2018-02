ORPEA : FORTE CROISSANCE DU CA 2017, SUPÉRIEUR À L’OBJECTIF : +10,5% À 3 138,2 M

CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE : +5,4%

PUISSANTE DYNAMIQUE DE L’INTERNATIONAL AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE +19%

OBJECTIF DE CA 2018 : 3 400 M€ (+8,3% VS. 2017) DÉJÀ SÉCURISÉS

Regulatory News:

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice 2017, clos le 31 décembre.

en M€ IFRS Annuel Trimestriel 2017 2016 Var. T4 2017 T4 2016 Var. France 1 775,1 1 695,4 +4,7% 456,0 431,2 +5,8% % du CA total 57% 60% 56% 59% International 1 363,1 1 145,8 +19,0% 359,5 304,9 +17,9% % du CA total 43% 40% 44% 41% Allemagne 531,7 501,0 136,4 127,7 Autriche 242,6 176,3 70,5 47,5 Belgique 167,6 162,1 44,0 41,8 Chine 1,5 0,4 0,4 0,2 Espagne 142,8 101,7 37,4 34,5 Italie 51,7 48,4 13,7 11,9 Pologne 13,0 11,3 3,0 3,2 Suisse 199,0 142,9 49,1 37,4 Tchéquie 13,2 1,7 4,9 0,7 Chiffre d’affaires total 3 138,2 2 841,2 +10,5% 815,5 736,1 +10,8% Dont croissance organique1 +5,4% +5,7%

Spitex en Suisse est consolidé à partir du 1er janvier 2017, Anavita en Tchéquie à partir du 1er avril 2017 et, Dr. Dr. Wagner en Autriche à partir du 1er juillet 2017. Inoges en Allemagne est consolidé à partir du 1er janvier 2018.

2017 : croissance de 10,5% du chiffre d’affaires

En 2017, 15 ans après son introduction en bourse, ORPEA enregistre un chiffre d’affaires de 3 138 M€, supérieur à son objectif et en hausse soutenue de +10,5%, représentant près de 300 M€ additionnels. Cette bonne performance, régulière sur ces 15 années, résulte toujours de la combinaison :

d’une croissance organique solide de 5,4%, soutenue par l’excellente performance des établissements matures, la montée en puissance des établissements ouverts ces deux dernières années et l’ouverture de 1 900 lits (issus de constructions ou restructurations) sur l’année ;

d’une croissance externe dynamique, avec notamment les acquisitions d’Anavita en Tchéquie, de Dr. Dr. Wagner en Autriche, de Spitex en Suisse et d’établissements indépendants.

L’activité internationale a de nouveau fortement contribué à cette croissance. Ainsi, en seulement 3 ans, le chiffre d’affaires hors de France a triplé, passant de 450 M€ en 2014 à plus de 1,35 Mds € en 2017, soit une progression annuelle moyenne de 45%.

En 2017, cette dynamique de développement et de croissance de l’activité a été réalisée dans un contexte de progression de la rentabilité.

2018 : poursuite de la dynamique d’ouvertures (2 500 lits) et de création d’emplois

En 2018, ORPEA ouvrira encore 2 500 lits, dont 85% à l’international, représentant une vingtaine d’établissements et des extensions. Conformément à la stratégie historique d’ORPEA, ces sites, localisés dans des zones à fort pouvoir d’achat, notamment les grandes villes européennes telles que Paris (16ème), Prague, Berlin, Milan, Zurich ou Veyrier, respecteront les plus hauts standards de qualité, tant de soins que de services.

Grâce à cette dynamique d’ouvertures et au renforcement permanent des structures organisationnelles, ORPEA connaitra encore une année porteuse en termes de recrutements et de création d’emplois. Près de 2 000 nouveaux postes seront créés en Europe, dont environ 400 en France. Ces emplois sont majoritairement pérennes et non délocalisables. Ils offrent des perspectives d’évolution de carrière importantes, dans tous les corps de métier, au travers de la politique de formation ambitieuse du Groupe notamment avec la création de nombreux diplômes en partenariat avec des universités renommées.

Perspectives 2018 : objectif de chiffre d’affaires de 3 400 M€

Pour 2018, ORPEA anticipe d’ores et déjà, de manière sécurisée, un chiffre d’affaires de 3 400 M€, soit une hausse de 8,3% grâce à une croissance organique toujours solide et à la contribution des acquisitions.

Le Groupe étudie de nombreuses opérations de croissance externe sélective dans plusieurs pays.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, conclut :

« Fort de l’engagement de ses collaborateurs à délivrer une offre de qualité dans tous ses pays, d’une équipe de management fidèle et d’une solide flexibilité financière, ORPEA poursuivra sa dynamique de croissance rentable en 2018 : des acquisitions ciblées, un chiffre d’affaires d’ores et déjà sécurisé de 3 400 M€ et une rentabilité soutenue, avec une marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires), égale ou supérieure à celle de 2017.

ORPEA bénéfice d’un potentiel de développement créateur de valeur exceptionnel à travers :

un renforcement significatif de son réservoir de croissance de lits en construction et restructuration qui alimentera la croissance organique future,

de nombreux projets attractifs de développements externes,

une organisation et un système informatique adaptés à l’expansion internationale.

Le Groupe est aujourd’hui dans une position extrêmement favorable et unique pour accélérer son développement international et devenir la référence mondiale de la prise en charge de la Dépendance.

Agenda financier 2018

Les dates ci-dessous demeurent indicatives. Les communiqués seront publiés après clôture du marché.

Evénement Date Résultats annuels 2017 Mardi 27 mars 2018 CA T1 2018 Mercredi 2 mai 2018 CA S1 2018 Mardi 24 juillet 2018 Résultats semestriels 2018 Mardi 25 septembre 2018 CA T3 2018 Mardi 6 novembre 2018

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 798 établissements pour 82 838 lits (dont 12 371 lits en restructuration ou construction), soit :

33 122 lits en France répartis sur 357 sites (dont 2 409 lits en restructuration ou construction)

49 716 lits hors France (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, Italie, Pologne, Portugal, Tchéquie et Suisse) répartis sur 441 sites (dont 9 962 lits en restructuration ou construction)

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

1 La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : 1.La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

