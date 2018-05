ORPEA : MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION ET/OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 JUIN 2018

Regulatory News:

L’Assemblée Générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société ORPEA (Paris:ORP) se tiendra le jeudi 28 juin 2018, à 9h30, à La Maison des Centraliens, 8 rue Jean Goujon, 75008 Paris.

L’avis préalable, comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 18 mai 2018.

Les informations relatives à l’Assemblée Générale et visées à l’article R. 225-73 du Code de commerce sont consultables sur le site Internet d’ORPEA : www.orpea-corp.com, rubrique Actionnaires / Assemblées générales.

Tout actionnaire peut demander l’envoi des documents et renseignements visés par les articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce auprès de SOCIETE GENERALE – Département Titres et Bourse - Service des Assemblées - SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – 32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, France (établissement centralisateur mandaté par ORPEA).

Les actionnaires pourront prendre connaissance des documents qui seront déposés sur le bureau de l’Assemblée Générale auprès de la société ORPEA, Service Relations Investisseurs, 12 rue Jean Jaurès, CS 10032, 92813 Puteaux Cedex, pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée Générale.

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 855 établissements pour 86 757 lits (dont 13 659 lits en restructuration ou construction) dans 13 pays, soit :

32 582 lits en France répartis sur 347 sites (dont 2 223 lits en restructuration ou construction)

54 175 lits hors France (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Tchéquie et Suisse) répartis sur 508 sites (dont 11 436 lits en restructuration ou construction)

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180518005463/fr/