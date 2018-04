OSE et Boehringer Ingelheim concluent un accord de licence record

Paris (awp/afp) - La biotech française OSE Immunotherapeutics a annoncé mercredi un accord mondial de collaboration et de licence en immuno-oncologie avec Boehringer Ingelheim, partenariat pour lequel OSE pourrait recevoir jusqu'à 1,1 milliard d'euros de paiements de la part du groupe biopharmaceutique allemand.

L'accord porte sur le développement d'un anticorps monoclonal d'OSE Immunotherapeutics, OSE-172, actuellement en développement préclinique avancé et qui pourrait potentiellement contribuer à terme au traitement de "cancers variés", selon un communiqué.

Boehringer Ingelheim a acquis les droits mondiaux pour développer, enregistrer et commercialiser ce produit. En retour, OSE recevra un paiement initial de 15 millions d'euros, puis 15 millions d'euros supplémentaires à l'initiation d'une étude clinique de phase I.

En fonction d'étapes ultérieures de développement, de mise sur le marché et de ventes, OSE pourra recevoir au total jusqu'à 1,1 milliard d'euros de la part du groupe allemand, ainsi que des redevances sur les ventes mondiales nettes du produit, selon le communiqué.

Il s'agit du plus important accord de licence pour OSE à ce jour, après des contrats similaires sur d'autres de ses anticorps monoclonaux avec Janssen Biotech (groupe Johnson and Johnson) en 2016, et Servier en 2017.

"Ce partenariat avec Boehringer Ingelheim marque une réelle reconnaissance de notre approche innovante du traitement du cancer. C'est une alliance particulièrement enthousiasmante" pour accélérer le développement clinique d'OSE-172, s'est félicitée Dominique Costantini, la directrice générale d'OSE Immunotherapeutics, citée dans le communiqué.

OSE Immunotherapeutics avait subi un revers l'an dernier sur son candidat-médicament phare, Tedopi, actuellement en phase III dans le cancer du poumon avancé et que la biotech développe en propre. Après une suspension de plusieurs mois, son étude clinique a récemment pu reprendre aux Etats-Unis puis en Europe avec un protocole révisé.

afp/buc