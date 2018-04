OXATIS lance son IPO

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le compte à rebours a commencé pour Oxatis. Dans précisément 19 jours, soit le 24 avril, le titre de l'éditeur de logiciels SaaS pour le e-commerce sera négocié pour la première fois sur le marché Euronext Growth. Dans le cadre de cette introduction en Bourse, Oxatis va émettre un maximum de 930 232 actions nouvelles à un prix compris entre 9,14 et 12,36 euros par action. Le prix définitif sera fixé le 19 avril.Le nombre d'actions à émettre par Oxatis pourra être augmenté d'un maximum de 139 534 actions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension (soit un total de 1 069 766 actions) et d'un maximum de 160 464 actions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (soit un total de 1 230 230 actions).Avec son introduction en Bourse, Oxatis espère lever 10 millions d'euros pour une souscription de l'augmentation de capital de 100% (ramené à 6,4 millions en cas de limitation de l'opération à 75%, calculé sur la base du bas de la fourchette de prix). Ce montant sera porté à environ 11,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 13,2 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 10,75 euros).Grâce à cet apport d'argent frais, Oxatis compte doubler de taille à l'horizon 2020, à 20 millions d'euros. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros. Cette feuille de route implique une croissance organique annuelle de 25 à 30% en ligne avec la tendance observée depuis 2008 par le groupe (+29% de croissance annuelle moyenne). Cette croissance organique doit s'accompagner d'une dynamique d'appréciation des marges avec la volonté de dégager un Ebitda positif dès 2020 et d'afficher à cinq ans une marge d'exploitation à deux chiffres, comme observé pour les sociétés spécialisées dans l'édition de logiciel en environnement SaaS.Parmi les leviers qu'Oxatis a l'intention d'activer pour atteindre ses objectifs, l'internationalisation tient une place de choix. Cette stratégie offensive sera menée sur les marchés déjà adressés avec succès (Royaume-Uni, Espagne, Italie) mais aussi au travers de prises de position sur de nouveaux pays européens à fort potentiel.