OXATIS lance son introduction en Bourse

Oxatis, expert technologique du SaaS e-commerce, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché d’Euronext Growth Paris. Un maximum de 930 232 actions nouvelles est à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital d'Oxatis en numéraire par voie d'offre au public, à un prix compris entre 9,14 et 12,36 euros par action.Ce total pourra être augmenté d'un maximum de 139 534 actions supplémentaires en cas d'exercice intégral de la clause d'extension (soit un total de 1 069 766 actions) et d'un maximum de 160 464 actions supplémentaires en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (soit un total de 1 230 230 actions).Oxatis espère ainsi lever 10 millions d'euros pour une souscription de l'augmentation de capital de 100% (ramené à 6,4 millions en cas de limitation de l'opération à 75%, calculé sur la base du bas de la fourchette de prix) pouvant être porté à environ 11,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 13,2 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 10,75 euros).Oxatis se fixe pour objectif de franchir le cap des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2020, soit une croissance annuelle moyenne de 25 à 30% en ligne avec la tendance observée depuis 2008 par le groupe (+29% de croissance annuelle moyenne). Cette croissance organique doit s'accompagner d'une dynamique d'appréciation des marges avec la volonté de dégager un Ebitda positif dès 2020 et d'afficher à cinq ans une marge d'exploitation à deux chiffres, comme observé pour les sociétés spécialisées dans l'édition de logiciel en environnement SaaS.