Objectif Europe pour Dhimyotis

Dhimyotis, Opérateur et Tiers de Confiance européen, fait évoluer sa stratégie commerciale. Avec une forte ambition de croissance internationale, Dhimyotis annonce vouloir développer son réseau de partenaires européens en nouant des alliances avec des hébergeurs, opérateurs télécoms et éditeurs.

L'usage des certificats numériques qualifiés et de la signature électronique sont aujourd'hui incontournables dans un contexte de digitalisation sécurisée des entreprises. Positionné comme l'un des principaux acteurs français prestataire de service de confiance (PSCO) et autorité de certification (certifiée RGS et eIDAS), Dhimyotis accompagne déjà nombre de grandes entreprises et administrations sur des sujets de protection des sites internet, de dématérialisation RH ou fiscale, et de copie fiable.

En développant son réseau international de partenaires, Dhimyotis franchit une nouvelle étape et se met en quête d'hébergeurs et d'éditeurs (ERP, CRM, RH, etc.) qui pourront intégrer dans leurs offres ses différentes technologies. Les futurs partenaires pourront ainsi accroître leur avantage concurrentiel et proposer à leurs clients des solutions d'authentification, de signature électronique, d'horodatage, de chiffrement et de stockage à valeur probante.

Pour soutenir cette démarche et accompagner au mieux ses futurs partenaires, Dhimyotis met à leur disposition des ressources techniques et commerciales : formation, support, actions de co-marketing.

Béatrice Piquer, Directrice Commerciale et Marketing chez Dhimyotis « L'ouverture du canal de ventes indirectes va nous permettre de nous imposer à moyen terme comme un important acteur européen de la cybersécurité et de la confiance numérique. En opérant ce virage, nous allons d'une part accélérer notre croissance, mais également enrichir les offres de nos partenaires. Nous recherchons avant tout à conclure des alliances commerciales avec des acteurs qui partagent notre vision et souhaitent s'investir durablement à nos côtés pour créer un cyber espace toujours plus sécurisé. »

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Dhimyotis via Globenewswire