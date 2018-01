Oddo BHF AM a lancé son dixième fonds daté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF AM a lancé le 12 janvier dernier son dixième fonds daté, Oddo BHF Haut Rendement 2025. Le fonds est principalement investi dans des obligations spéculatives à haut rendement d'émetteurs européens arrivant à maturité avant le 1er juillet 2026. Le taux actuariel brut du portefeuille au lancement est de 4.5%."Au regard du faible niveau des taux d'intérêt, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les obligations spéculatives à haut rendement, explique Alain Krief, gérant du fonds et responsable de la gestion obligataire de Oddo BHF Asset Management. Cette tendance est perceptible au travers de nos sondages auprès des investisseurs et nous notons également une accélération des investissements au sein de nos fonds dans cette classe d'actifs."En effet, le prédécesseur de ce nouveau fonds daté, Oddo Haut Rendement 2023, lancé en 2016 et dont la commercialisation vient de s'achever le 12 janvier 2018, enregistre un encours record de plus d'un milliard d'euros.Le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025 investit dans des obligations d'émetteurs majoritairement européens, dont la notation est comprise entre BB+ et CCC+ (au maximum 10% sur les CCC+). Le portefeuille à ce jour est exposé à plus de 70% sur des obligations notées B et les maturités des titres sont notamment comprises entre 2021 et 2025. L'allocation géographique des titres est essentiellement européenne avec une diversification sur des émetteurs américains. Les gérants, avec l'appui d'une équipe de huit analystes, sélectionnent les titres selon un processus d'investissement rigoureux et une analyse crédit fondamentale approfondie.La période de souscription est ouverte jusqu'au 31 janvier 2019.