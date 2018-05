Oddo BHF AM fusionne avec Frankfurt-Trust

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF AM a fusionné avec Frankfurt-Trust. Avec un encours cumulé de près de 61 milliards d'euros, Oddo BHF Asset Management devient ainsi le troisième plus grand acteur indépendant de la gestion d’actifs en Europe. "Le groupe Oddo BHF confirme son ambition sur le marché allemand et son engagement de long terme dans le métier de la gestion d'actifs. Le développement de l’ensemble des expertises de gestion est un objectif central de cette fusion (actions, obligations et allocation d'actifs)", précise la société.Oddo BHF AM compte désormais près de 300 collaborateurs et trois centres d'investissement à Paris, Düsseldorf et Francfort