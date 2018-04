Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a finalisé l'acquisition de la société de capital-investissement ACG Capital. L'opération avait été annoncée fin août 2017 et faisait suite à l'entrée en négociation exclusive avec ACG dans le but de racheter sa filiale. A l'issue de cette opération, le groupe ACG se recentre sur l'investissement direct dans des entreprises non cotées, notamment à travers la société de gestion ACG Management.Fondée en 1998, ACG Capital est l'une des plus anciennes sociétés de gestion indépendantes spécialisée en gestion de fonds de fonds primaires ou secondaires en private equity (investissement dans le non coté), principalement en Europe et aux Etats-Unis. En 2013, ACG Capital avait renforcé ses actifs en faisant l'acquisition de 100% du capital de Groupama Private Equity, la filiale de capital-investissement de l'assureur mutualiste.A ce jour, ACG Capital a investi pour le compte d'une clientèle d'investisseurs institutionnels, professionnels et partenaires de distribution, près de 2 milliards d'euros dans des fonds de private equity lors de la phase de levée de fonds (primaire) ou en cours de vie des fonds (secondaire), et dispose d'un historique de performance de premier plan sur le long terme.