Ofi AM a dépassé les 70 milliards d'euros d'actifs sous gestion en 2017

Ofi AM s'est félicité cette semaine, à l'occasion d'une conférence de presse, d'un exercice 2017 qui a vu ses encours sous gestion dépasser le seuil des 70 milliards d'euros. Ce niveau a été atteint dès fin novembre. "La contribution du non-coté devient de plus en plus significative puisqu'elle représente désormais environ 10% de nos actifs sous gestion, à 6,7 milliards, a indiqué le DG d'Ofi AM Jean-Pierre Grimaud. De même, les actifs en provenance de la clientèle institutionnelle, non significatifs en 2016 mais qui ne sont désormais plus négligeables, ont représenté environ 2 milliards."En termes de collecte, Ofi AM a attiré 1,44 milliard d'euros l'année dernière après 2,4 milliards en 2016. Le gestionnaire d'actifs a notamment enregistré des sorties sur le monétaire, "l'une des rares classes d'actifs à avoir enregistré une performance négative en 2017", rappelle Jean-Pierre Grimaud, et dont les fonds ont été en partie transférées vers de l'obligataire de court terme. En 2017, le non-coté a représenté 1/3 de la collecte d'Ofi AM.Le directeur général du groupe a profité de cette réunion de bilan pour faire le point sur l'avancée des six chantiers de son plan Ofi 2020. "La plupart des chantiers ont soit abouti soit se développent en phase avec les objectifs", résume Jean-Pierre Grimaud. L'année dernière a notamment permis d'avancer fortement sur le volet "simplification" de la gamme d'Ofi AM avec la fermeture d'environ un quart des fonds ouverts. De plus, le lancement de la catégorie Ofi RS (responsable solutions) a permis de rationaliser et de rendre plus visible l'offre ESG.Concernant le volet "Ofi Patrimoine", le gestionnaire d'actifs a réaffirmé sa volonté d'accroitre son exposition à la clientèle individuelle, estimant que les perspectives de croissance sont de plus en plus réduites sur le marché institutionnel. Pour accompagner ce mouvement, Ofi AM est entré en 2017 au capital du regroupement de CGP Crystal Finance.Dans cette idée, le groupe a l'intention d'accentuer ses efforts pour s'ouvrir de nouveaux canaux de distribution. Des plateformes digitales verront notamment le jour cette année et cette stratégie sera soutenue par la montée en puissance d'une offre de services financiers.Enfin, Ofi AM garde le cap de l'internationalisation et mise pour cela sur des partenariats avec des distributeurs. Deux accords ont été signés en 2017 en Allemagne et Autriche ainsi qu'au Portugal. En 2018, le groupe vise d'autres marchés notamment l'Espagne. "Nous nous fixons un objectif à quatre ans d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion à l'international, à la fois dans le coté et le non-coté", indique le DG d'Ofi AM Jean-Pierre Grimaud.