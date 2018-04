Ofi AM défend des stratégies misant sur les fusions-acquisitions et l'économie positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ofi AM identifie deux stratégies susceptibles de profiter de l'environnement qui caractérise actuellement les marchés financiers, fait de solides indicateurs macro et d'un retour de la volatilité. D'abord, Ofi AM pousse sa stratégie de Risk Arbitrage » avec le fonds Ofi Risk Arb Absolu. "Les gérants du fonds exploitent les opportunités d'arbitrage, générées par les inefficiences dans la valorisation des sociétés pour lesquelles une opération de M&A a été publiquement annoncée", explique le gestionnaire d'actifs.Le contexte actuel reste en effet porteur pour des opérations de fusions-acquisitions. Les conditions financières accommodantes et la croissance économique s'accompagnent généralement d'un essor des rapprochements d'entreprises.Ensuite, Ofi AM voit des opportunités dans "l'économie positive". "Nous observons une convergence d'intérêts des entreprises, des États et des consommateurs vers une économie plus positive. Elle est renforcée par un environnement législatif favorable, des consommateurs attentifs et un cycle d'innovation dynamique", assure la société qui défend son fonds Ofi Fund RS European Equity Positive Economy.L'équipe de gestion du fonds a défini un univers de sociétés actives dans l'économie positive autour de quatre grandes thématiques : la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé et le bien-être et le renforcement de la sécurité.L'analyse des sociétés porte sur les risques (intégration des critères ESG et suivi des controverses) et les opportunités liées à l'exposition de leurs activités à l'économie positive et à leur implication dans les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. L'analyse financière et la rencontre avec le management finalisent la sélection des valeurs, basée sur la qualité des fondamentaux et les perspectives boursières des sociétés.