Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ofi AM ne croit pas à un grand "Bear Market" (marché baissier) dans l'environnement actuel marqué par des conditions macroéconomique positives qui se répercutent sur les résultats des entreprises. "Au final, nous pensons donc que nous sommes plutôt dans un scénario de consolidation, qui peut « secouer », mais qui offrira des opportunités !", tranche le gestionnaire d'actifs. Parmi les secousses à attendre, Ofi AM cite notamment la baisse potentielle des valeurs « GAFA » dont certaines peuvent très bien perdre de 30 à 40% vu qu’il est très difficile de les valoriser.D'autres causes de "stress" sont identifiées comme les risques de guerre commerciale/guerre des changes, les "Twins déficits américains" ou encore les risques géopolitiques.Dans ce contexte, Ofi AM garde une préférence pour les actions européennes, notamment cycliques et financières. "Une progression de 10 % des bénéfices est attendue cette année et l'année prochaine, ce qui donne des PER très raisonnables autour de 14 et de 13, avec un rendement des dividendes de l'ensemble du marché qui reste élevé à plus de 3 %. à moins d'un retournement de cycle majeur, que l'on ne voit pas actuellement, l'attrait des actions européennes devrait tôt ou tard susciter à nouveau de l'intérêt", anticipe Jean-Marie Mercadal, Directeur général délégué en charge des gestions chez Ofi AM. Ce dernier maintient son objectif de progression sur l'année de 7% à 10%.Ofi AM apprécie également les actions émergentes qui bénéficient elles aussi d'une dynamique positive sur les résultats des entreprises et qui ne sont pas trop chères dans l'ensemble. "Les actions chinoises cotées localement ont notre préférence. Plus généralement, nous pensons que nous sommes dans une phase de marché qui sera propice à la sélection des titres, y compris dans le segment des petites et moyennes capitalisations", précise Jean-Marie Mercadal.