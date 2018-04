Olivia Brabant rejoint Plus de Bulles comme Directrice Marketing

Plus de Bulles étoffe son équipe de Direction en recrutant une Directrice Marketing réputée sur le marché et en lui confiant le pilotage de sa stratégie marketing. Plus de Bulles démontre ainsi sa capacité à intégrer des experts de grande qualité et à les associer au développement de son projet unique. Olivia Brabant a un parcours riche d'expériences en accompagnement stratégique marketing et communication dans des enseignes multicanales.

Olivia Brabant : « Plus de Bulles possède toutes les composantes pour séduire les amateurs de champagne : l'offre la plus étoffée du marché, un service client soigné, et une supply bien rodée. Le plus gros du boulot est fait, il ne reste « qu'à » le faire connaitre ! L'approche visionnaire de Benjamin, Michel et leurs équipes m'a complètement convaincu, et je suis heureuse de rejoindre une équipe de passionnés, où la confiance et l'engagement prennent tout leur sens »

Benjamin Cherrière, Fondateur et Directeur Général : « Olivia Brabant arrive à un moment important du développement de Plus de Bulles qui a atteint une belle maturité. Grâce à son arrivée et soutenue par la forte dynamique des ventes, nous ambitionnons une année 2018 record et un doublement du chiffre d'affaires dans les 3 ans. »

Michel de Guilhermier, Président d'Honneur : « En tant qu'hyper spécialiste du champagne, avec la plus belle gamme du marché, Plus de Bulles a un projet et un positionnement unique et fort sur le marché. Si l'entreprise avait jusqu'à présent fortement progressé dans la plus grande discrétion, le recrutement d'Olivia montre aujourd'hui une ambition accrue et sa volonté de communiquer plus largement et fortement ! »

https://www.plus-de-bulles.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: MyNtic-PR via Globenewswire