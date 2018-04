Omnes Capital se désengage d'Adictiz au profit de Webedia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Omnes Capital a cédé sa participation dans Adictiz à Webedia, le premier groupe internet français dédié aux thématiques du loisir et du divertissement. Entrée au capital de la société en 2012, Omnes Capital l’a soutenue dans le repositionnement de son modèle : initialement éditeur de jeux vidéo sur mobile et réseaux sociaux, Adictiz est devenue en quelques année une plateforme SaaS de jeux marketing.Créée en 2008 et basée à Lille et à Paris, Adictiz est à l'origine des jeux "Paf le Chien" et "Il est Con ce Pigeon" qui ont rassemblé plus de 45 millions d'utilisateurs dans le monde aussi bien sur réseaux sociaux que sur mobile. En 2014, elle prend le virage du jeu marketing en modèle SaaS.La plateforme est commercialisée en France et au Benelux depuis 2017, et utilisée par plus de 180 grandes marques qui ont intégré ce nouveau média dans leur stratégie marketing. Elle compte 45 salariés et enregistre un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros en 2017.Avec Webedia, Adictiz franchit une nouvelle étape dans son développement. Au sein d'un grand groupe industriel, elle aura les moyens de s'ouvrir plus largement aux autres marchés européens.