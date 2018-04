Omnes se désengage partiellement de Circet

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Omnes a réalisé la cession partielle de Circet qui accueille un nouvel actionnaire majoritaire, Advent International. Omnes avait initialement investi dans la société en février 2017 et continue d’accompagner le numéro 1 français de la construction et de la maintenance d'infrastructures télécoms. Cette opération permet à Omnes de réaliser un TRI de 103 %. Il s’agit de la deuxième cession à succès du fonds Omnes Croissance 4, après la sortie de Capcom en février 2017 (multiple de 2,6x et TRI de 95 % enregistrés sur cette opération).Créée en 1993, la société Circet a réalisé un chiffre d'affaire supérieur à 700 M€ en 2017. Elle mène une politique active d'acquisitions depuis plusieurs années avec le rachat de Sister, Capecom, Capcom. Le groupe connait une croissance exceptionnelle tirée par son expertise dans les télécommunications mobiles et les réseaux fixes, et les opportunités offertes par le Plan Très Haut Débit.