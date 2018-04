Onrangetout.com lance une offre dédiée aux professionnels

Onrangetout.com, startup spécialisée dans la vente en ligne d'accessoires de rangement, fait évoluer son offre et lance une gamme à destination des professionnels.

Unique sur le marché, Onrangetout.com a su en quelques années occuper une place à part dans le monde de la vente d'accessoires de rangement. Cela s'explique par la qualité du sourcing de ses produits, la profondeur de sa gamme et son approche agile qui lui permet de livrer ses clients particuliers et désormais professionnels en un temps record. Preuve en est son excellente e-réputation et ses volumes de vente en très forte croissance en France, mais aussi en Suisse et en Belgique.

Désormais, Onrangetout.com compte soutenir sa croissance et s'ouvrir à de nouveaux marchés en proposant une gamme de produits dédiés aux professionnels. Ce marché en très forte croissance va permettre à Onrangetout.com de se positionner comme un partenaire central des entreprises qui souhaitent repenser leurs espaces de rangement, les personnaliser et les optimiser. Pour ce faire, l'équipe de Onrangetout.com a travaillé en partenariat avec de nombreuses entreprises pour concevoir sa nouvelle gamme de produits, notamment avec des espaces de coworking qui ont été particulièrement réceptifs à son offre.

À ce jour, la gamme de produits pour professionnels est articulée autour de quatre marchés :

- Bureaux et espaces de coworking

- Hôtels

- Restaurants

- Commerces

La gamme de produits pour professionnels comprend plus de 500 références : https://www.onrangetout.com/356-pour-les-professionnels

Pour les professionnels, les équipes de Onrangetout.com proposent aussi des prestations de conseils et différents services dédiés.

Hortense de la Roncière, fondatrice de Onrangetout.com précise : « Après avoir éprouvé notre modèle auprès du grand public et su nous imposer comme l'un des plus grands fournisseurs d'accessoires de rangement du marché français, nous sommes fiers de lancer notre nouvelle gamme de produits dédiés aux professionnels. Indépendants, PME, associations ou grosses structures, Onrangetout.com a développé une offre sur mesure. Pour un bureau ou un espace de coworking, un hôtel, un restaurant ou un commerce, les besoins de rangement sont différents. Nous avons donc sélectionné des accessoires de rangement adaptés à chacun. »

