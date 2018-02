Orano : remporte un contrat majeur pour la fourniture de solutions d’entreposage de combustibles usés aux Etats-Unis

Regulatory News:

Orano TN, la filiale d’Orano en charge de la logistique nucléaire, a récemment remporté un contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars dans le domaine de l’entreposage à sec du combustible usé avec un client américain pour la période 2018-2025. Ce nouveau succès confirme la position de leader d’Orano TN sur le marché américain.

Le contrat porte sur des services dits de « pool to pad » pour l’ensemble de la flotte de réacteurs. Les équipes d’Orano TN auront en charge le transfert de combustibles usés des piscines des réacteurs vers des systèmes d’entreposage à sec NUHOMS® fournis par Orano TN que l’électricien possède déjà.

Frédéric de Agostini, Directeur d’Orano TN, a déclaré : « Nous sommes honorés de poursuivre notre partenariat de long terme avec notre client tant dans l’entreposage à sec de combustibles usés que dans les services associés que nous proposons. L’expérience unique de nos équipes, leur relation étroite avec le client nous ont permis de proposer une solution sûre et compétitive pour gérer ses combustibles usés ».

Numéro 1 aux États-Unis en nombre d’emballages chargés sur des sites nucléaires, Orano TN intervient déjà sur 23 réacteurs pour des services « pool to pad » dans le pays. Orano TN fournit les équipes et les moyens matériels pour réaliser ces transferts en toute sûreté, sécurité et efficacité.

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

