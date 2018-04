Orban en passe de retrouver sa majorité qualifiée au Parlement hongrois

BUDAPEST, 8 avril (Reuters) - Le parti Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban est donné vainqueur des élections législatives et en passe de retrouver une majorité qualifiée au Parlement avec 134 députés sur 199, selon des projections de la commission électorale diffusées dimanche soir.

Le parti d'Orban a obtenu 49,5% des voix au scrutin de liste nationale, d'après les premiers résultats portant sur environ 70% des bulletins.

Les nationalistes du parti Jobbik arrivent à la deuxième place avec 20% des voix, ce qui pourrait leur permettre d'obtenir 27 sièges. Les socialistes du MSZP sont en recul, à 11,85%, selon les premiers résultats provisoires communiqués par la commission électorale.

Orban, au pouvoir depuis 2010, briguait ce dimanche un troisième mandat consécutif à la tête du gouvernement. En 2014, le Fidesz et ses alliés du Parti populaire chrétien démocrate (KDNP) avaient remporté 133 des 199 sièges de la Diète, soit au-dessus de la majorité des deux tiers. (Gergely Szakacs et Krisztina Than Henri-Pierre André pour le service français)