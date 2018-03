Organisation Arabe du Tourisme et Elite Capital & Co. Signer un Protocole de financement des projets du Tourisme Arabe

DJEDDAH, Arabie Saoudite, 28 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Département des Relations Publiques d'Elite Capital & Co. Limitée a annoncé aujourd'hui, au Royaume d'Arabie Saoudite, la signature d'un mémorandum de coopération pour le financement de projets touristiques et de projets liés au tourisme, entre l'Organisation Arabe du Tourisme de la Ligue Arabe et Elite Capital & Co. - Angleterre.

L'objectif du Protocole de coopération est de soutenir les ministères du tourisme dans les pays arabes dans le financement de projets touristiques gouvernementaux, en plus de la possibilité de financer, par Elite Capital & Co., des projets privés dans le même domaine, compte tenu du vif désir de l'Organisation Arabe du Tourisme de soutenir les pays membres et de développer l'industrie touristique arabe.



Conformément au Protocole, la société de financement financera des projets touristiques gouvernementaux en fournissant aux pays membres, des facilités financières, à des conditions favorables selon le modèle de «financement et exécution», en utilisant des méthodes de financement modernes et innovantes qui n'affectent pas la cote de crédit des pays arabes et de leurs ministères des finances.



L'Organisation Arabe du Tourisme était représentée, lors de la signature du Protocole, par M. Bandar Al-Fuhaid, président de l'Organisation, et Elite Capital & Co. était représentée par son président, l'homme d'affaires koweïtien, M. Faisal Khazaal.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6b3b187-58bc-4eb7-8eee-9b9f5e30c362/fr

- Détails du Contact -

Elite Capital & Co. Limitée

33 St. James Square

Londres, SW1Y4JS

Royaume-Uni

Téléphone: +44 (0) 203 709 5060

Télécopieur: +44 (0) 203 709 5061

Code SWIFT: ELCTGB21

Site Internet

ec.uk.com

