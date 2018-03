Oxatis : enregistre son Document de Base à l'AMF

27/03/2018 | 08:06

Oxatis, expert technologique du SaaS e-commerce, annonce l'enregistrement de son Document de Base par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de leur Introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris.



La vocation d'Oxatis est de permettre aux PME de profiter des opportunités du e-commerce en leur donnant accès à des solutions jusqu'ici réservées aux grands acteurs du e-commerce. Depuis sa création, la société a développé une plateforme technologique accessible en mode SaaS permettant aux entreprises de bénéficier de plus de 400 fonctionnalités pour lancer et développer leur site marchand.



En 2017, Oxatis compte 175 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros en progression de 31% par rapport à 2016. En France, la progression ressortait à 32%. L'International concentrait déjà près de 20% de l'activité totale avec un chiffre d'affaires de près de 2 ME, en hausse de 24%.



' Oxatis est aujourd'hui en ordre de marche pour bâtir un leader européen du SaaS e-commerce. Sur ce secteur porteur, un premier rendez-vous a été fixé par les dirigeants qui ambitionnent de de franchir le cap des 20 ME de chiffre d'affaires dès 2020, soit une croissance annuelle moyenne de 25 à 30% en ligne avec la tendance observée depuis 2008 par le Groupe (+29% de croissance annuelle moyenne) ' indique la direction.



' Cette croissance organique doit s'accompagner d'une dynamique d'appréciation des marges avec la volonté de dégager un EBITDA positif dès 2020 et d'afficher à cinq ans une marge d'exploitation à deux chiffres '.



