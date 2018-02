Oxfam-Les représentants de l'ONG convoqués par leur ministre

LONDRES, 12 février (Reuters) - La secrétaire d'Etat britannique au développement international doit rencontrer lundi des représentants de l'organisation caritative Oxfam après des révélations selon lesquelles des humanitaires avaient eu recours à des prostituées alors qu'ils étaient en mission à Haïti après le tremblement de terre de 2010.

Oxfam a déclaré vendredi avoir lancé une enquête en interne dès la découverte des faits en 2011 et que quatre personnes avaient été licenciées et que trois avaient démissionné.

C'est un article du Times daté de vendredi qui a révélé l'affaire.

Dimanche, la directrice exécutive d'Oxfam International, Winnie Byanyima, a indiqué que ce genre de chose ne pourrait plus se produire selon les règles mises en place depuis.

Dans un entretien accordé à Reuters TV à New York, elle a dit avoir "le coeur brisé" et vouloir "rétablir la confiance".

Elle a déclaré qu'Oxfam "partagerait avec les autorités compétentes toutes les informations en sa possession" au sujet de ce qui s'est passé à Haïti.

La secrétaire d'Etat britannique au développement international, Penny Mordaunt, a expliqué dimanche à la BBC que son département n'avait pas été informé en 2011 de ce qui s'était passé et que les associations qui ne se conformeraient pas à un examen de leurs activités à l'étranger seraient privées de financement.

"Ce qui est si perturbant à propos d'Oxfam, a-t-elle dit, est que quand cela leur a été rapporté, ils n'ont absolument pas fait ce qu'il fallait."

"Ils ont laissé partir les personnes qui avaient eu une activité criminelle, ils ne l'ont pas dit aux autorités judiciaire chargées des poursuites, ils ne l'ont pas dit à l'autorité de régulation, ils ne l'ont pas dit à leurs donateurs."

Oxfam a dit avoir mis en place un certain nombre de mesures pour renforcer son contrôle du personnel et des embauches, particulièrement dans les situations d'urgence où il faut recruter très vite. (William James avec Angela Moore à New York; Danielle Rouquié pour le service français)