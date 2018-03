St-Gall (awp/ats) - Une expertise montre comment l'ancien directeur général de Raiffeisen Pierin Vincenz a profité d'un rachat d'entreprise par l'émetteur de cartes de crédit Aduno qu'il présidait. L'ex-banquier vedette a perçu alors 1,7 million de francs suisses en vendant sa part dans Commtrain à Aduno.

Au total, le prix d'achat de la société Commtrain Card Solutions s'est élevé à 7 millions de francs suisses, ressort-il d'une expertise du spécialiste en droit des actions Peter Forstmoser, rapportée dimanche par l'hebdomadaire alémanique SonntagsZeitung et dont l'ats s'est procuré un extrait.

Selon l'expertise, Pierin Vincenz avait acquis en 2005 une participation dans Commtrain, via le véhicule d'investissement i-Finance-Management (iFM), créé pour la circonstance. En août de la même année, Aduno et Commtrain ont conclu un accord de coopération stratégique, qui comprenait comme condition une entrée d'iFM au capital de Commtrain.

Une année plus tard, Aduno rachète Commtrain. En empochant 1,7 million de francs suisses au titre de sa participation dans la seconde société, le banquier grison réalise une plus-value de plus de 400% (multiplier par plus de cinq) en l'espace de douze mois, écrit la SonntagsZeitung.

Procédure pénale

Pierin Vincenz a présidé le conseil d'administration d'Aduno, dont Raiffeisen détient 25%, entre 1999, année de sa fondation, et juin 2017. Il fait l'objet actuellement d'une procédure pénale de la part de la justice zurichoise pour soupçons de gestion déloyale.

Le banquier doit avoir joué un double jeu lors des rachats d'entreprises via Aduno et la société d'investissement Investnet et avoir encaissé personnellement de l'argent. C'est pourquoi Aduno a déposé plainte en décembre dernier.

Raiffeisen a renchéri la semaine passée en déposant à son tour une plainte pénale contre son ancien dirigeant. Pierin Vincenz se trouve pour l'heure en détention préventive. Il conteste les accusations.

Des manquements

Pierin Vincenz a donné mandat pour réaliser une expertise devant démontrer qu'il n'avait pas agi irrégulièrement. Dans son expertise, Peter Forstmoser parvient certes à la conclusion que M. Vincenz n'a pas enfreint ses devoirs de préservation des intérêts d'Aduno.

Mais, selon son rapport, Pierin Vincenz aurait dû soit divulguer au conseil d'administration d'Aduno son investissement (indirect) dans Commtrain soit s'abstenir de participer au processus de décision ayant conduit au rachat de Commtrain par Aduno.