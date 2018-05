PCL Presses Centrales produira la feuille des avis officiels du canton de Vaud

Zurich (awp) - La société d'imprimerie PCL Presses Centrales assurera la production de la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud (FAO), assurée jusqu'à récemment en collaboration avec la filiale vaudoise de Publicitas. Après le dépôt de bilan de la régie publicitaire, PCL Presses Centrales a accepté de poursuivre l'impression de la FAO et de reprendre 9 des 14 salariés vaudois de Publicitas.

Dès les difficultés de Publicitas connues, l'Etat de Vaud a mis en demeure Publicitas de lui fournir en détail les mesures concrètes prévues afin d'assurer les prestations relevant de la convention liant la régie publicitaire au canton de Vaud, écrit lundi le Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud. Une demande restée vaine, les autorités vaudoises ayant été informées par la suite que Publicitas déposait son bilan.

Face à cette situation "extraordinaire et urgente", notamment du point de vue de l'emploi, l'Etat de Vaud, qui doit assumer ses obligations en matière de publication des avis officiels et publics, a pris contact avec PCL Presses Centrales. Unité du groupe SFF Arts graphiques, lui même détenu par la Fondation de famille Sandoz, l'imprimerie sise à Renens a étudié la reprise et l'intégration des activités du bureau vaudois de Publicitas liés entre autres à la FAO (9 personnes).

Le Conseil d'Etat soutient cette approche qui permet la continuité de la production de la FAO et le maintien des emplois qui y sont liés, poursuit le communiqué. Dans le cadre de cette approche, le gouvernement vaudois envisage la création d'un "pôle de compétences et de décisions régional pour le financement publicitaire des médias.

Publicitas, qui traversait de grosses difficultés financières après avoir perdu ses principaux clients, était en sursis concordataire depuis lundi passé. Alors que le plan de redressement proposé n'a pas convaincu les éditeurs, l'entreprise a déposé le bilan vendredi. Au total 120 à 150 employés sont concernés.

