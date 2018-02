PHARMAGEST INTERACTIVE : Chiffre d'affaires 2017 : 146,81 M en hausse de 14,35%

Villers-lès-Nancy, le 15 février 2018 - 18h30 (CET)

Chiffre d'affaires 2017 : 146,81 M€ en hausse de 14,35%

En millions d'euros 2017 2016 Variation 1er trimestre 35,42 30,46 + 16,30% 2ème trimestre 36,60 33,07 + 10,69% 3ème trimestre 32,54 30,00 + 8,46% 4ème trimestre 42,24 34,86 + 21,19% Chiffre d'affaires annuel 146,81 128,38 + 14,35%

Le chiffre d'affaires 2017 consolidé non audité du Groupe PHARMAGEST s'élève à 146,81 M€ en progression de 14,35% par rapport au chiffre d'affaires 2016.

L'activité globale du Groupe PHARMAGEST est soutenue et notamment "boostée" par l'intégration des sociétés SAILENDRA (au 01.01.2017), CAREMEDS / MULTIMEDS (au 01.02.2017) et AXIGATE (au 01.07.2017). Toutes les Divisions du Groupe PHARMAGEST progressent.

Point sur l'activité 2017 :

La Division Solutions Pharmacie Europe : l'activité historique du Groupe réalise au 31 décembre 2017 un chiffre d'affaires de 101,95 M€ en progression de 3,9% par rapport à 2016.

Cette progression confirme non seulement l'appétence des pharmaciens pour les offres innovantes proposées par le Groupe (OFFICASH, OFFISEEN, OFFITOUCH.) mais également la pertinence des dernières évolutions majeures du LGPI Global Services® (MSSanté, LSO,.) qui font désormais de cet outil un véritable LMO (Logiciel Métier d'Officine) en parfaite adéquation avec les nouvelles missions des pharmaciens.

Au niveau européen, il est à noter la performance de l'activité en Belgique avec la signature de deux contrats importants avec les groupements MULTIPHARMA et COOP (équipements de plus de 350 pharmacies et parapharmacies en Belgique).

L'activité contribue au chiffre d'affaires global 2017 du Groupe PHARMAGEST à hauteur de 69,5%.

La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux .

Historiquement sur le marché des EHPAD avec MALTA INFORMATIQUE, cette Division a été "boostée" par l'intégration au 1er avril 2016 de la société DICSIT INFORMATIQUE (spécialiste dans le secteur de l'Hospitalisation A Domicile). Depuis, cette Division a complété le périmètre de son offre avec l'acquisition, au 1er juillet 2017, de la société AXIGATE, acteur majeur du secteur des Systèmes d'Information de Santé en milieu hospitalier. Avec cette opération, la Division enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires à 14,86 M€ au 31 décembre 2017 en progression de 44,5% par rapport à 2016. Le Groupe PHARMAGEST maîtrise désormais une solution inédite et exclusive du parcours hôpital - médico-social - ville.

La Division représente 10,1% du chiffre d'affaires global 2017 du Groupe PHARMAGEST.

La Division Solutions e-Santé enregistre un chiffre d'affaires de 11,58 M€ au 31 décembre 2017 en progression de 16,3% par rapport à 2016.

Dans la continuité de son investissement dans la start-up NOVIATEK en juin 2016 spécialisée dans le secteur des systèmes innovants pour la santé à domicile, l'activité 2017 de cette Division a bénéficié de l'impact positif (+1M€) des dernières sociétés intégrées : SAILENDRA dans le domaine de l'intelligence artificielle et CAREMEDS / MULTIMEDS, spécialistes dans le développement de solutions innovantes dédiées à l'observance thérapeutique.

Concomitamment, le Groupe PHARMAGEST a créé une Direction de Programme Observance pour soutenir le développement de cette gamme, avec notamment une équipe commerciale dédiée, en complément du réseau de distributeurs en Europe.

En 2017, la Division Solutions e-Santé contribue à hauteur de 7,9% au chiffre d'affaires global du Groupe PHARMAGEST.

La Division Fintech enregistre un chiffre d'affaires 2017 de 18,41 M€ en progression de 83,8% par rapport à 2016.

Parallèlement à la croissance du volume d'affaires, le nombre de bailleurs "connectés" à la plateforme de financement des ventes de NANCEO augmente, ce qui contribue à une offre de services plus importante et la proposition de conditions financières encore meilleures.

Cette Division représente 12,5% du chiffre d'affaires global 2017 du Groupe PHARMAGEST.

Perspectives :

Le Groupe PHARMAGEST est confiant sur ses capacités à profiter de l'environnement très favorable en matière de santé et de Stratégie Nationale de Santé.

Le Groupe PHARMAGEST envisage pour 2018 un rythme de croissance soutenu.

Conformément à ses ambitions stratégiques, le Groupe PHARMAGEST poursuivra le développement de sa plateforme "Patient Centré" et la proposition d'un écosystème global dédié.

La finalité de cette plateforme de solutions est de donner à tous les professionnels de santé, de la manière la plus intégrée à leurs usages, la bonne information sur le patient et de faciliter sa prise en charge, de façon sûre et efficace. Grâce à ses logiciels Pharmacie, EHPAD, HAD, Hôpital, le Groupe PHARMAGEST dispose désormais d'un savoir-faire unique pour partager cette information. En 2018, le Groupe PHARMAGEST continuera ses actions en recherchant pour chaque programme et/ou nouvelle technologie, l'amélioration du bien-être et de l'état de santé de la personne ainsi qu'une plus grande efficience du système de santé.

A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 41% de parts de marché. Avec plus de 900 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.



