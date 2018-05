PHARMAGEST INTERACTIVE : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Villers-lès-Nancy, le 16 mai 2018 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 en progression de 12,2%

dans la continuité des chiffres de 2017

En M€ - IFRS 15 T1 2018* T1 2017 Variation Chiffre d'affaires 34,59 30,83 + 12,2%

* non audité

La nouvelle norme IFRS 15 est d'application obligatoire à tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. L'impact de la norme IFRS 15 sur le retraitement du CA du 1er trimestre 2017 (35,42 M€) amène à une variation de 4,59 M€. Cette variation provient à 99% de la Division Fintech ; l'impact sur les autres activités est non significatif en retraitement périodique.

Au 31 mars 2018, le chiffre d'affaires consolidé (retraité en IFRS 15) du Groupe Pharmagest atteint 34,59 M€ et enregistre une progression significative de 12,2% comparé au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017 (30,83 M€).

En pro forma, à périmètre constant (hors IFRS 15 et hors acquisition CAREMEDS-MULTIMEDS et AXIGATE), le Groupe Pharmagest affiche une progression de 7,6% par rapport au 1er trimestre 2017.

Point sur l'activité :

La Division Solutions Pharmacie Europe réalise un très bon début d'année (+8,1%). Le renforcement de la dynamique commerciale au sein du Pôle Pharmacie France porte ses fruits (+7%). Parallèlement, le Pôle Pharmacie Belgique et Luxembourg bénéficie du fort déploiement de ses solutions pour la gestion des réseaux d'officines B2C/B2B notamment OffiCentral, OffiDistri, OffiHome (+55%). Cette Division représente 77% du chiffre d'affaires du Groupe.



La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux est "boostée" par l'intégration de l'entité AXIGATE et voit son chiffre d'affaires progresser de 35,3%. Elle représente 13% du chiffre d'affaires du Groupe.

En pro forma, la Division a connu une stabilité de son chiffre d'affaires compte tenu de la structuration de cette intégration qui a mobilisé les équipes opérationnelles historiques.



La Division Solutions e-Santé voit son chiffre d'affaires croître de 17,4% sur le 1er trimestre 2018, grâce aux différents projets expérimentaux (notamment eChronic-eNephro et 36 mois de plus à domicile) et aux intégrations opérées sur les deux dernières années (NOVIATEK au 01/07/2016, SAILENDRA au 01/01/2017 et CAREMEDS/MULTIMEDS au 01/02/2017). Elle représente 8,5% du chiffre d'affaires du Groupe.

La Division Fintech : reconsidéré suivant la nouvelle norme IFRS 15, le chiffre d'affaires de cette Division progresse de 37,4% et représente 1,5% du chiffre d'affaires du Groupe. Hors IFRS 15, la progression de cette Division sur le 1er trimestre 2018/2017 est du même ordre.

Perspectives 2018 :

Conformément à ses ambitions stratégiques, le Groupe Pharmagest poursuit le développement de son modèle "Patient Centré" de coordination autour du patient :

la complétude et l'interconnexion des logiciels Pharmacie, EHPAD, HAD, Hôpital assurent le partage des informations du patient auprès de l'ensemble des acteurs de santé ;

la connaissance et la continuité du parcours de soins du patient facilitent sa prise en charge et permettent une gestion économique globale et optimale du système de santé ;

le rôle du pharmacien comme coordinateur de l'information partagée est confirmé et légitimé : les patients lui renouvellent également toute leur confiance et le placent comme "premier interlocuteur de leur santé" (Enquête Avenir Pharmacie - Avril 2018).

Ce modèle "Patient Centré" au travers d'une plateforme santé unique, est aujourd'hui observé et suscite l'intérêt dans tous les pays européens, confrontés aux mêmes enjeux de santé. Ainsi, à l'image de la récente croissance externe en Italie, le Groupe Pharmagest poursuivra en 2018 ses démarches auprès d'autres partenaires européens pour asseoir et déployer son écosystème global dédié "Patient Centré".

Calendrier financier :

Assemblée Générale Annuelle le 28 juin 2018 à 17h au Siège Social de la Société, à Villers-lès-Nancy. La société rappelle qu'elle proposera à l'Assemblée Générale Annuelle le versement aux actionnaires d'un dividende de 0,75€ par action au titre de l'exercice 2017, en hausse de 15,4% par rapport à l'exercice précédent.



Publication du CA 1 er semestre 2018 le 2 août 2018.



Publication des résultats semestriels le 21 septembre 2018.

A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 41% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l'actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com

CONTACTS Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com Relations Presse :

FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

