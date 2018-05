PHARMAGEST INTERACTIVE : Document de référence 2017 disponible

Villers Les Nancy, le 02 mai 2018 - 12:00 (CET)

Mise à disposition du Document de Référence 2017

PHARMAGEST INTERACTIVE annonce que son Document de Référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 26 avril 2018 sous le numéro n° D.18-0414.

Ce document est disponible sur le site Internet de l'AMF, http://www.amf-france.org , ainsi que sur le site Internet de PHARMAGEST INTERACTIVE, http://www.pharmagest.com .

Les documents suivants, diffusés au titre de l'article 222-3 du Règlement Général de l'AMF concernant l'information réglementée, et ceux prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce, sont intégrés dans le Document de Référence 2017.

Il comprend :

a) Le rapport financier annuel 2017, dont :

· les comptes consolidés ;

· les comptes sociaux ;

· le rapport de gestion du Conseil d'Administration ;

· l'attestation de la personne responsable du Document de Référence ;

· les rapports des Commissaires aux Comptes ;

· les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux Comptes.

b) Le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.225-37 du Code de Commerce modifié par l'Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017.

c) Le descriptif du programme de rachat d'actions propres.

Les autres documents relatifs à l'Assemblée Générale seront disponibles dans la rubrique « Assemblée Générale » du site Internet de PHARMAGEST INTERACTIVE, selon la réglementation en vigueur.

A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 41% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l'actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com

