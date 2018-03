PHARMAGEST INTERACTIVE : Résultats annuels 2017

Villers-lès-Nancy, le 30 mars 2018 - 19h00 (CET)

Résultat Net 2017 : 24,25 M€ + 13%

M€ Déc 2017 Déc 2016 Variation Chiffre d'affaires 146,81 128,38 + 14,4% Résultat Opérationnel 34,52 31,39 + 10% Résultat Net 24,25 21,46 + 13% Résultat Net Part du Groupe 23,13 20,57 + 12,5% Résultat de base par action (en €) 1,55 1,37 + 12,7%

Le Conseil d'Administration s'est réuni ce 29 mars 2018 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT et en présence des Commissaires aux Comptes. Il a examiné et arrêté les comptes de l'exercice 2017. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

Principaux éléments des comptes consolidés

Le Groupe Pharmagest a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 146,81 M€ au 31 décembre 2017, une évolution significative de +14,4% par rapport à 2016.

Le Résultat Opérationnel de 34,52 M€ est en hausse de 10% par rapport à 2016.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions Pharmacie Europe = 23,999 M€ soit 70% du résultat opérationnel consolidé du Groupe, en progression de 1,13% par rapport à 2016. La rentabilité de cette Division est impactée par les coûts d'organisation et de structuration du développement à l'international du Groupe. Pour autant, la marge commerciale continue d'évoluer favorablement en corrélation avec le chiffre d'affaires.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux = 6,578 M€ soit 19% du résultat opérationnel consolidé du Groupe, en progression de 64% par rapport à 2016. Dans la continuité de l'intégration de DICSIT INFORMATIQUE en mars 2016, l'acquisition d'AXIGATE vient "booster" le résultat opérationnel de cette Division. Ces entités commercialisent exclusivement des services à forte valeur ajoutée.

Résultat Opérationnel des Divisions Solutions e-Santé et Fintech = 3,942 M€ soit 11% du résultat opérationnel consolidé du Groupe, en progression de 8,1% par rapport à 2016. Le niveau d'activités de ces Divisions continue de croître avec des coûts d'innovation qui réduisent néanmoins la rentabilité sur le court terme.

Le Résultat Net augmente de 13% à 24,25 M€ comparé aux 21,46 M€ de 2016.

Le Résultat de base par action de 1,55€ croît de 12,7% (1,37€ en 2016).

PHARMAGEST INTERACTIVE proposera à l'Assemblée Générale du 28 juin 2018 le versement d'un dividende brut de 0,75€.

La trésorerie nette se situe à 72,68 M€ au 31 décembre 2017 (y compris les titres disponibles à la vente et autres placements) en augmentation de 14,1%.

Les capitaux propres s'élèvent à 115,83 M€ au 31 décembre 2017 contre 103,65 M€ à fin 2016.

Faits marquants 2017

Conformément à ses ambitions de construction d'un écosystème global dédié , le Groupe, au travers de sa filiale MALTA INFORMATIQUE, a annoncé en juillet 2017 l'acquisition de la société AXIGATE , spécialisée dans les nouvelles technologies et acteur majeur du secteur des Systèmes d'information de Santé (SIS) en milieu hospitalier :



Une solution inédite et exclusive du parcours hôpital - médico-social - ville . Le système AXIGATE permet d'assurer la totalité de la prise en charge du patient en milieu hospitalier. L'intégration de ce système à l'écosystème "Patient Centré" du Groupe Pharmagest permet l'interconnexion de l'ensemble des acteurs de santé et garantit une réponse efficace aux enjeux de la continuité de soins et de traitements pour le patient.

Des synergies fonctionnelles, techniques et opérationnelles majeures . L'expertise technologique (solution 100% cloud et web-responsive), la qualité opérationnelle et la couverture fonctionnelle de la solution AXIGATE conjuguées aux offres du Groupe Pharmagest vont permettre de créer un nouvel ensemble à forte valeur ajoutée.

Une acquisition à visée internationale . La gestion globale du système AXIGATE (bientôt disponible en anglais) est déclinable dans tous les pays industrialisés, tous concernés par les problématiques liées à l'économie des systèmes de santé.



Le Groupe Pharmagest confirme son développement à l'international :

Renforcement de la présence du Groupe Pharmagest en Belgique, au travers de sa filiale SABCO, sur le marché de l'informatisation des officines : signature de deux importants contrats d'équipements avec les groupements belges MULTIPHARMA (leader de la distribution pharmaceutique en Belgique, plus de 300 pharmacies et parapharmacies) et COOP (40 pharmacies). Les solutions métiers dédiées ainsi que les outils mis en oeuvre réaffirment la différenciation des solutions du Groupe Pharmagest.

Prise de participation majoritaire au sein de deux sociétés anglo-saxonnes, CAREMEDS et MULTIMEDS, spécialisées dans le développement technologique d'applications dédiées à l'observance thérapeutique . Ces deux offres complémentaires bénéficient d'un ancrage international solide (Royaume-Uni, Allemagne, Portugal, Espagne, Malte.) et sont en parfaite cohérence avec la stratégie du Groupe orientée vers le suivi de l'observance et centrée sur le patient.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Le Groupe Pharmagest poursuit son déploiement en Europe et s'implante en Italie : prise de participation majoritaire (60%) dans le capital de la société italienne MACROSOFT HOLDING. La nouvelle entité, filiale de la Division Solutions Pharmacie Europe, s'appellera PHARMAGEST ITALIA.

Leader italien de l'équipement informatique et de services à destination des grossistes-répartiteurs en pharmacie, MACROSOFT vient de lancer une offre logicielle innovante destinée aux officines italiennes. Le Groupe Pharmagest apportera son expertise et son expérience dans la commercialisation de solutions informatiques en pharmacies et accompagnera PHARMAGEST ITALIA dans la création d'un réseau d'agences capable de s'adapter à la scalabilité de son modèle économique.

Par ailleurs, le Groupe Pharmagest et MACROSOFT partagent cette même vision d'une solution "Patient Centré". Les deux sociétés vont partager leurs compétences respectives pour compléter et développer de nouveaux services et offres à proposer aux pharmaciens afin de répondre au mieux aux besoins des patients.





Perspectives 2018

A l'image de la récente croissance externe en Italie, le Groupe Pharmagest poursuivra en 2018 ses démarches auprès d'autres partenaires européens pour asseoir et déployer son écosystème global dédié "Patient Centré" au travers de sa plateforme santé, unique, à ce jour, en Europe.

Parallèlement, les équipes opérationnelles et techniques travailleront au développement de services périphériques pour l'amélioration des performances de la plateforme dans la gestion et le partage des données avec tous les professionnels de santé.

La poursuite de cette stratégie de développement européen est et sera génératrice de revenus et permet au Groupe Pharmagest d'être confiant pour l'année 2018.

Prochains rendez-vous

Fin avril 2018 : Mise à disposition du Document de Référence 2017 16 mai 2018 : Communiqué Chiffre d'Affaires 1 er trimestre 2018 28 juin 2018 : Assemblée Générale Annuelle



A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 41% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l'actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com

CONTACTS Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com Relations Presse :

FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

