PHARMAGEST INTERACTIVE présente ses solutions d'intelligence artificielle au service du maintien à domicile des personnes fragiles au salon CES de Las Vegas

Villers-lès-Nancy, le 5 janvier 2018 - 18h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe PHARMAGEST présente ses solutions au salon CES de Las Vegas -

L'intelligence artificielle au service du maintien à domicile des personnes fragiles



Le Groupe PHARMAGEST, expert français des innovations technologiques en matière de santé, présente, à l'occasion du CES de Las Vegas édition 2018, ses nouvelles solutions de prévention, d'accompagnement et de Maintien A Domicile (MAD) destinées aux personnes âgées ou fragiles.

Du 9 au 12 janvier, sur le stand 51243 du Eureka Park Marketplace, le Groupe PHARMAGEST va prouver tout le potentiel de ses solutions NoviaCare et CareLib, qui permettent aux personnes âgées ou fragiles de rester chez elles le plus longtemps possible.

Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE et Président du Directoire de La Coopérative WELCOOP (maison-mère du Groupe PHARMAGEST), déclare : « Le Groupe PHARMAGEST a anticipé la demande croissante de soins et services à domicile dédiés aux seniors et aux personnes fragiles. Nous sommes convaincus de la nécessité de maintenir, le plus longtemps possible, les personnes les plus fragiles à leur domicile. Les solutions actuelles permettent de repousser, au maximum, à 18 mois leur entrée dans un institut spécialisé. Avec notre technologie, nous offrons la possibilité à ces personnes de rester plus de 36 mois, au minimum, à leur domicile. C'est une amélioration considérable dans la préservation de l'autonomie ! ».

L'offre NoviaCare est une solution compagnon « Plug & Play » composée d'une box principale discrète et de capteurs installés dans chaque pièce du logement. Le système apprend les habitudes de vie de la personne et alerte en cas de dérives. La NoviaCare agit en prévention, pour signaler une anomalie non urgente et, en réaction lorsqu'elle suspecte une chute par algorithmie. Les données collectées sont analysées par des systèmes experts qui envoient des notifications et alertes qualifiées. La NoviaCare est le parfait compagnon pour accompagner une personne âgée à son domicile et rassurer les proches. La NoviaCare fonctionne sans connexion internet et est reliée à une plateforme de téléassistance 24/24 7/7.

L'offre CareLib est une solution de précision, composée d'une box principale (avec écran tactile), d'un capteur de précision (mesurant la vitesse de marche entre autres) et de capteurs installés dans chaque pièce du logement. La solution assure un suivi personnalisé et améliore la coordination des intervenants au domicile. Elle permet de maintenir le lien avec la famille et les aidants grâce à sa connexion à un réseau social dédié. Les capteurs installés apprennent les habitudes de vie, pour en déduire des dérives par rapport aux normes apprises, et le capteur de précision détecte, en temps réel, les chutes dans le logement grâce à l'intelligence artificielle qui est associée. La solution CareLib est dotée d'une connexion 2G/3G, et est également reliée à une plateforme de téléassistance 24/24 7/7.

Les données collectées par nos solutions sont stockées sur les serveurs du Groupe PHARMAGEST certifié Hébergeur de Données de Santé (HDS) par le Ministère de la Santé.

Ces 2 solutions émanent du projet « 36 mois de plus à domicile » développé par le Groupe PHARMAGEST avec le soutien du Conseil Régional Grand Est, du FEDER et de la Carsat Nord-Est. Co-construit avec des acteurs industriels, des patients, des universitaires, des professionnels du monde médical et du secteur médico-social, les offres NoviaCare et CareLib sont des offres innovantes multi-services à destination des personnes âgées et des personnes fragiles.

L'offre NoviaCare sera disponible à la vente en France, à partir du mois de Juin 2018, à partir de 49 euros TTC par mois.

L'offre CareLib sera disponible en France, à partir de Juin 2018, à partir de 99 euros TTC par mois.

A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 41% de parts de marché. Avec plus de 900 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l'actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com

Toute l'actualité de la Division e-Santé du Groupe PHARMAGEST est en ligne sur www.connexion.pharmagest.com

CONTACTS Relations Gestion de Projet:

Directeur Innovation et Solutions patients : Erwan SALQUE

Tel. + 33 (0)3 83 15 93 27 - erwan.salque@pharmagest.com Relations Presse:

Responsable Communication e-Santé : Julie TERZETTI

Tel. +33 (0)3 83 15 90 23 - julie.terzetti@pharmagest.com Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tel. +33 (0)3 83 15 90 67 - jean-yves.samson@pharmagest.com Communication Financière :

FIN'EXTENSO: Isabelle APRILE

Tel. +33 (0)1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PHARMAGEST INTERACTIVE via Globenewswire