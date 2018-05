POINT Marchés-Hausse en vue en Europe, la guerre commerciale s'éloigne (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, spread Italie-Allemagne et commentaire) * Le CAC 40 attendu en hausse de 0,3%, proche d'un plus haut de 2008 * Washington et Pékin mettent "entre parenthèses" leur conflit commercial * Les Bourses en Asie et les futures US en hausse, le dollar à un pic annuel * Attention aux développements politiques en Italie * Le spread Italie-Allemagne continue de s'élargir par Blandine Henault PARIS, 21 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse lundi, poursuivant ainsi leur longue séquence haussière sur fond d'avancées positives dans les négociations commerciales entre Washington et Pékin. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,35% à l'ouverture après avoir touché vendredi en séance un pic à 5.643,15 points, son plus haut niveau depuis janvier 2008. Le FTSE à Londres gagnerait 0,48%, à un plus haut historique, tandis que la Bourse de Francfort est fermée pour cause de jour férié. Le Stoxx 600 devrait progresser de 0,33% après avoir aligné une huitième semaine consécutive de hausse - une série sans précédent depuis juin 2014 - à la faveur notamment de la faiblesse de l'euro, tombé à un plus bas de six mois face au dollar. La monnaie unique évolue lundi à 1,174 dans l'attente des développements politiques en Italie. Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et la Ligue ont validé ce week-end auprès de leurs adhérents leur accord de gouvernement. Les dirigeants des deux partis doivent rencontrer ce lundi le président italien, Sergio Mattarella, qui doit encore approuver leur programme et leur choix pour le poste de président du Conseil italien. Outre l'euro, le risque politique italien a surtout pénalisé les actifs du pays: la Bourse de Milan a lâché plus de 2,9% la semaine dernière et le spread du 10 ans italien avec le Bund allemand de même échéance s'élargit encore lundi au-delà de 167 points de base, au plus haut depuis octobre 2017. DÉTENTE ENTRE WASHINGTON ET PÉKIN Elément de soutien aux actions en ce début de semaine, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est "entre parenthèses", a indiqué dimanche le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. A l'issue de négociations menées jeudi et vendredi à Washington, les deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils indiquent que la Chine a accepté de prendre des mesures pour importer davantage de produits américains afin de réduire le déficit commercial des Etats-Unis. Pékin et Washington promettent de poursuivre leurs discussions sur la réduction de l'excédent chinois, proche de 335 milliards de dollars par an. "Il y a un consensus en faveur de la mise en oeuvre de mesures efficaces pour réduire substantiellement le déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine", peut-on lire dans le communiqué. "Il n'y a pas d'objectif chiffré pour la réduction du déficit commercial. Néanmoins, les tensions commerciales sont enterrées pour le moment; c'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale", indiquent les économistes de Société générale. En Asie, les places boursières chinoises évoluent en nette hausse : l'indice CSI des 300 plus grandes capitalisations de Chine continentale gagne 0,32% et la Bourse de Honk Kong avance de 0,77%. La Bourse de Tokyo a gagné 0,31% pour finir au-delà des 23.000 points pour la première fois depuis le début février. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) prend 0,25%. Wall Street a clôturé vendredi soir en légère baisse, pénalisée par les valeurs technologiques et les financières. L'indice Dow Jones a fini stable, le S&P 500 a perdu 0,26% et le Nasdaq composite a cédé 0,38%. Les contrats à terme sur les indices américains indiquent néanmoins une ouverture en hausse ce lundi. LE DOLLAR AU PLUS HAUT Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, gagne 0,3%, à un nouveau plus haut depuis décembre. Les emprunts d'Etat américains restent sous pression, le rendement des obligations à 10 ans évoluant en légère hausse, à 3,0781%, après avoir atteint vendredi 3,128%. Les cours du pétrole gagnent également du terrain et restent proches de leurs plus hauts de trois ans et demi. Les opérateurs de marché suivent la situation politique au Venezuela, où Nicolas Maduro a été réélu à la présidence du pays malgré un scrutin contesté en raison d'irrégularités présumées. Les cours ont été soutenus ces derniers mois par la baisse de la production pétrolière vénézuélienne, qui s'est ajoutée à une demande mondiale dynamique et à des tensions au Moyen-Orient. PAS D'INDICATEURS MAJEURS A L'AGENDA DU 21 MAI VALEURS À SUIVRE : VOIR AUSSI : POINT HEBDO-La résistance des Bourses européennes semble à toute épreuve Gestion-Les flux confirment le retour sur les actions-BAML À WALL STREET-Le marché pourrait démentir le vieil adage "Vendez en mai et partez" BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23002,37 +72,01 +0,31% +1,04% Topix 1813,75 -1,50 -0,08% -0,21% Hong Kong 31286,84 +238,93 +0,77% +4,57% Taiwan 10966,20 +135,36 +1,25% +2,39% Séoul 2466,70 +6,05 +0,25% -0,03% Singapour 3555,47 +26,20 +0,74% +4,48% Shanghaï 3208,34 +15,03 +0,47% -2,99% Sydney 6084,50 -2,90 -0,05% +0,32% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24715,09 +1,11 +0,00% -0,02% S&P-500 2712,97 -7,16 -0,26% +1,47% Nasdaq 7354,34 -28,13 -0,38% +6,53% Nasdaq 100 6866,25 -35,38 -0,51% +7,35% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1548,57 -4,46 -0,29% +1,24% 300 Eurostoxx 3573,76 -18,42 -0,51% +1,99% 50 CAC 40 5614,51 -7,41 -0,13% +5,68% Dax 30 13077,72 -36,89 -0,28% +1,24% FTSE 7778,79 -9,18 -0,12% +1,18% SMI 8940,46 -47,87 -0,53% -4,70% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1740 1,1775 -0,30% -2,13% Dlr/Yen 111,35 110,74 +0,55% -1,17% Euro/Yen 130,74 130,36 +0,29% -3,28% Dlr/CHF 0,9989 0,9975 +0,14% +2,52% Euro/CHF 1,1730 1,1742 -0,10% +0,35% Stg/Dlr 1,3426 1,3471 -0,33% -0,64% Indice $ 93,9170 93,6370 +0,30% +1,95% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,5740 -0,0020 Bund 2 ans -0,5918 -0,0140 OAT 10 ans 0,8353 +0,0040 +26,13 Treasury 10 ans 3,0781 +0,0110 Treasury 2 ans 2,5698 +0,0210 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 71,81 71,28 +0,53 +0,74% +18,85% US Brent 79,14 78,51 +0,63 +0,80% +18,35% (édité par Wilfrid Exbrayat)