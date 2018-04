POINT Marchés-Hésitation en vue en Europe sur fond de tensions commerciales (actualisé)

* Les Bourses européennes attendues sans tendance claire * Washington annonce des taxes sur les importations chinoises * Pékin menace de riposter * Les chiffres de l'inflation en zone euro dans le viseur (Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo, commentaire d'analyste) par Patrick Vignal PARIS, 4 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes mercredi à l'ouverture, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine pesant plus que jamais sur les marchés malgré le rebond de la veille à Wall Street. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner jusqu'à 0,1% à l'ouverture. Le Dax à Francfort ouvrirait pour sa part à l'équilibre et le FTSE à Londres reculerait de 0,2%. La prudence devrait s'imposer jusqu'à la publication, à 09h00 GMT, d'une première estimation de l'inflation en mars dans la zone euro, attendue en hausse de 1,4% sur un an contre 1,1% le mois précédent. Cette statistique est susceptible de faire bouger l'euro, qui se stabilise en attendant autour de 1,227 dollar. La crainte d'une accélération de l'inflation entraînant un durcissement monétaire avait été à l'origine de la correction observée début février sur les obligations puis sur les actions. Cette inquiétude a reflué depuis pour laisser la place à la menace d'un conflit commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales. Le gouvernement américain a annoncé mardi après la clôture de la Bourse de New York son intention d'imposer jusqu'à 25% de droits de douane sur quelque 1.300 produits importés de Chine dans le but d'obtenir une modification des pratiques chinoises en matière de propriété intellectuelle. La liste de produits taxés dévoilée par le bureau du représentant américain au Commerce comprend des biens divers : produits chimiques, diodes électroluminescentes, motos ou encore appareils dentaires, représentant environ 50 milliards de dollars (40 milliards d'euros) d'importations annuelles. LA CHINE PRÊTE À DES REPRÉSAILLES La publication de cette liste ouvre une période de consultation publique qui devrait durer environ deux mois. Pékin a aussitôt condamné cette décision et réaffirmé son intention de riposter. Le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il prendrait bientôt des mesures d'ampleur comparable contre les marchandises américaines. "La préoccupation principale reste de savoir si l'escalade va se poursuivre mais l'histoire suggère que des négociations devraient suivre", commente Tai Hui, stratège de marché Asie-Pacifique pour JPMorgan Asset Management. "Cela apporterait à court terme aux investisseurs un soulagement bienvenu leur permettant de se concentrer à nouveau sur l'économie et les fondamentaux des entreprises, qui restent dans une forme correcte." La Bourse de Tokyo a fini en petite hausse (+0,13%), freinée par un renchérissement du yen face au dollar sur fond d'escalade des tensions entre Washington et Pékin. L'annonce d'un ralentissement de la croissance du secteur des services au Japon au mois de mars a eu peu d'effet sur la tendance. L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse légèrement à l'approche de la clôture malgré l'annonce d'un ralentissement de la croissance de l'activité dans le secteur privé chinois au mois de mars. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule pour sa part de 0,44%. Wall Street a fini mardi en nette hausse, après son fort recul de la veille, soutenue notamment par le rebond du secteur technologique et d'Amazon, alors que les investisseurs voient se profiler une nouvelle saison de résultats. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI 4 AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH flash (sur un an) mars +1,4% +1,1% Taux de chômage février 8,5% 8,6% US 12h15 Enquête ADP sur l'emploi privé mars 205.000 235.000 14h00 Commandes à l'industrie février +1,7% -1,4% 14h00 Indice ISM des services mars 59 59,5 Var. % YTD r points Nikkei-2 21319, +27,26 +0,13% -6,35% 25 55 Topix 1706,1 +2,33 +0,14% -6,13% 3 Hong 29921, -258,9 -0,86% +0,01% Kong 15 5 Taiwan 10821, -66,74 -0,61% +1,03% 53 Séoul 2410,0 -32,43 -1,33% -2,33% 0 Singapou 3389,9 -22,19 -0,65% -0,38% r 6 Shanghaï 3146,1 +9,48 +0,30% -4,87% 2 Sydney 5761,4 +9,50 +0,17% -5,01% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 24033, +389,1 +1,65% -2,77% Jones 36 7 S&P-500 2614,4 +32,57 +1,26% -2,21% 5 Nasdaq 6941,2 +71,16 +1,04% +0,55% 8 Nasdaq 6458,8 +67,99 +1,06% +0,98% 100 3 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1445,8 -6,50 -0,45% -5,48% t 300 1 Eurostox 3346,9 -14,57 -0,43% -4,48% x 50 3 <.STOXX5 0E> CAC 40 5152,1 -15,18 -0,29% -3,02% 2 Dax 30 12002, -94,28 -0,78% -7,08% 45 FTSE 7030,4 -26,15 -0,37% -8,55% 6 SMI 8630,9 -110,0 -1,26% -8,00% 3 4 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2268 1,2269 -0,01% +2,27% Dlr/Yen 106,57 106,59 -0,02% -5,41% Euro/Yen 130,74 130,79 -0,04% -3,28% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9584 0,9586 -0,02% -1,63% Euro/CHF 1,1758 1,1765 -0,06% +0,59% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,4066 1,4056 +0,07% +4,10% Indice $ 90,181 90,200 -0,02% -2,11% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,5060 +0,004 0 Bund 2 -0,583 -0,006 ans 4 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,7366 +0,000 +23,06 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,7789 -0,004 0 Treasury 2 ans 2,2742 -0,012 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 63,27 63,51 -0,24 -0,38% +4,72% léger US Brent 67,85 68,12 -0,27 -0,40% +1,47% (édité par Bertrand Boucey)