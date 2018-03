POINT Marchés-L'Europe boursière retrouve un peu d'appétit pour le risque

* Les actifs risqués retrouvent la cote * Le rapport sur l'emploi américain bien accueilli * Innogy s'envole après un accord sur des échanges d'actifs * Tout le secteur des 'utilities' en profite par Patrick Vignal PARIS, 12 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent modérément lundi en début de séance, les investisseurs reprenant timidement goût pour les actifs risqués après des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis relançant le scénario, idéal pour les marchés d'actions, d'une croissance vigoureuse associée à une inflation paresseuse. À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,15% à 5.282,13 points vers 08h55 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,52% et à Londres, le FTSE est quasiment inchangé (-0,06%). L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 0,37%, le FTSEurofirst 300 de 0,21% et le Stoxx 600 de 0,23%. Les marchés d'actions européens avaient déjà fini dans le vert vendredi après l'annonce d'un nombre de créations de postes bien plus élevé que prévu en février aux Etats-Unis et surtout d'un ralentissement de la hausse des salaires apaisant les craintes d'une accélération de l'inflation susceptible de provoquer un durcissement monétaire. "Le ralentissement inattendu du rythme des salaires n'empêchera pas une hausse des taux ce mois-ci mais pourrait diminuer la probabilité de jusqu'à quatre hausses aux Etats-Unis cette année, qui avait été alimentée par les chiffres du mois dernier sur les salaires", commente l'analyste Michael Hewson (CMC Markets). Aux valeurs en Bourse, Innogy (+13,38%), RWE (+8,56%) et E.ON (+5,74%) campent sur le podium du Stoxx 600 après l'annonce d'un accord sur une opération complexe d'échanges d'actifs qui les implique tous les trois et bouleverse le secteur de l'énergie en Allemagne. Cette annonce profite à l'indice Stoxx des services aux collectivités ('utilities'), qui prend 1,72% avec notamment à Paris des gains de 1,71% pour Engie et 1,47% pour Veolia, les deux plus fortes hausse du CAC 40. La plupart des indices sectoriels sont dans le vert, à l'exception notable de celui des ressources de base, qui recule de 1,72% après la décision des Etats-Unis de taxer les importations d'acier et d'aluminium. LE DOLLAR ET LE PÉTROLE RECULENT UN PEU A Wall Street, les indices américains ont terminé vendredi en hausse de plus de 1,5% avec un record de clôture pour le Nasdaq. En Asie, la Bourse de Tokyo a terminé lundi en hausse de 1,65%, portée notamment par les valeurs technologiques, en dépit des remous politiques entourant le Premier ministre Shinzo Abe dans le dossier d'une vente controversée de terrains publics. La Bourse de Hong Kong a pris 1,9%, soutenue notamment par le groupe de luxe italien Prada, qui a clôturé en hausse de 4,85% après avoir gagné jusqu'à 20% en séance à la faveur de perspectives optimistes. L'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 0,6% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) avance de 1,4%. Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, recule légèrement après n'avoir que peu profité de la publication du rapport américain sur l'emploi. Les investisseurs seront en particulier attentifs cette semaine à la publication, mardi, des prix à la consommation aux Etats-Unis en février et à celle, mercredi, des prix à la production pour le même mois. L'euro gagne 0,2% face à la devise américaine, autour de 1,2330, et le yen reprend un peu de terrain. Sur le marché pétrolier, les cours du brut repartent à la baisse après avoir bénéficié vendredi de l'annonce d'une baisse du nombre de nouveaux forages aux Etats-Unis. MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1482,70 +3,32 +0,22% -3,06% Eurostoxx 50 3433,86 +13,32 +0,39% -2,00% CAC 40 5282,82 +8,42 +0,16% -0,56% Dax 30 12412,75 +66,07 +0,54% -3,91% FTSE 7219,35 -5,16 -0,07% -6,09% SMI 8959,97 +28,12 +0,31% -4,50% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 21824,03 +354,83 +1,65% -4,13% Topix 1741,30 +25,82 +1,51% -4,20% Hong Kong 31594,33 +598,12 +1,93% +5,60% Taiwan 11002,10 +137,28 +1,26% +2,72% Séoul 2484,12 +24,67 +1,00% +0,67% Singapour 3540,60 +55,03 +1,58% +4,05% Shanghaï 3326,33 +19,16 +0,58% +0,58% Sydney 5996,10 +32,90 +0,55% -1,14% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 25335,74 +440,53 +1,77% +2,49% S&P-500 2786,57 +47,60 +1,74% +4,22% Nasdaq 7560,81 +132,86 +1,79% +9,52% Nasdaq 100 7101,18 +134,75 +1,93% +11,02% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2327 1,2305 +0,18% +2,76% Dlr/Yen 106,48 106,77 -0,27% -5,49% Euro/Yen 131,27 131,41 -0,11% -2,89% Dlr/CHF 0,9489 0,9510 -0,22% -2,61% Euro/CHF 1,1700 1,1705 -0,04% +0,09% Stg/Dlr 1,3877 1,3850 +0,19% +2,70% Indice $ 89,9630 90,0930 -0,14% -2,35% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1320,57 1323,64 -0,23% +1,39% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 157,09 +0,11 Bund 10 ans 0,64 -0,01 Bund 2 ans -0,56 -0,01 OAT 10 ans 0,89 -0,01 +25,12 Treasury 10 ans 2,90 +0,01 Treasury 2 ans 2,27 +0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 61,80 62,04 -0,24 -0,39% +2,28% Brent 65,17 65,49 -0,32 -0,49% -2,54% (Édité par Blandine Hénault)

0 0